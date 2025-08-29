Frankie Muniz de 'Malcom el de en Medio' sufre grave lesión; es piloto y queda fuera de NASCAR

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso actor estadounidense, Frankie Muniz, protagonista de una de las series más exitosas emitidas en México, Malcolm in the Middle, sufrió una grave lesión que lo alejará de su faceta actual; el joven es piloto profesional y se perderá el cierre de temporada de NASCAR, categoría donde compite.

Muniz siempre estuvo ligado al automovilismo, pues desde que era niño relató su pasión por el deporte motor; en 2001, le permitieron manejar el 'Pace Car' durante las 500 millas de Indianápolis y unos años después, participó en una carrera con personalidades invitadas, siendo el mejor clasificado entre los famosos, lo que le llevó a firmar un contrato por dos años con el Jensen Motorsport como piloto.

A lo largo de los años, Muniz compitió en varias categorías, siendo un constante en la zona de puntos y ganando módicos premios en efectivo; a inicios del 2025, se anunció que el actor había firmado contrato con Reaume Brothers Racing, escudería de la categoría NASCAR Truck Series, cumpliendo así su sueño de ser piloto a tiempo completo para una escudería, pues un año antes participó en cuatro carreras de la Truck Series y dos de la Xfinity Series en 2024, sus primeras en las divisiones nacionales de NASCAR.

Actualmente, se encontraba en el puesto 24 de la clasificación, con 207 puntos conseguidos en 18 carreras disputadas, además de haber abandonado siete veces por problemas mecánicos y haber terminado una carrera dentro del top 10. El propio actor fue el encargado de informar sobre su lesión, pues relató en sus redes sociales que se encontraba en lo más alto de una escalera mientras intentaba cambiar las baterías de una cámara de seguridad cuando sufrió una caída que terminó con una fractura de muñeca.

El piloto de la escudería respaldada por Ford lamentó perderse el resto de la temporada, pues la lesión lo dejará sin poder competir por un par de meses y el calendario de su categoría finaliza el 2 de noviembre con la ronda de playoffs 4 en el Phoenix Raceway. Los fanáticos de su faceta de actor se mostraron preocupados, pues tiene una película en puerta y una nueva edición de la serie que lo catapultó a la fama en diciembre.

Fuente: Tribuna del Yaqui