Jovencito mexicano es reconocido como el Lanzador del Año en las Ligas Menores

Texas, Estados Unidos.- Aunque el beisbol mexicano vive un gran momento, el área de pitcher inicialista es la más debilitada, pues grandes figuras como Javier Assad y José Urquidy están saliendo de lesiones en las Grandes Ligas. Pero con todo eso, al parecer en el futuro, el país contará con un pitcher de primera.

Se trata del sinaloense Javier Pérez y prospecto de las Grandes Ligas, quien el pasado jueves 28 de agosto, fue galardonado por la Minor League Baseball (MiLB) como el Lanzador del Año. La noticia la reveló el equipo Todos Estrellas de la Florida Complex League (FCL).

Pérez, de 21 años de edad, fue el mandamás en la FCL (Rookie) en victorias con seis sin derrota. En 13 juegos, de los cuales cinco fueron como abridor, mantuvo una efectividad de 1.69, 0.98 de WHIP y .215 de PROM en contra. A eso se tiene que añadir que entregó ocho bases por bola a cambio de 48 ponches en 42 entradas y dos tercios de participación.

Su gran inicio le permitió escalar a Clase A, donde lleva cuatro juegos (dos como abridor) y mantiene una marca de 1-1, 3.15 PCL y 1.10 de WHIP. Con estos logros y números, Javier Pérez avanza a gran velocidad en la organización de los Houston Astros, por lo que en cuestión de años puede dar el salto a la MLB.

Cabe destacar que el derecho es uno de los invitados al campo de entrenamientos de los Tomateros de Culiacán que inicia este próximo 8 de septiembre. Fue la primera selección del club en el Draft 2004 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP).

Sigue encendido

Otro pelotero sinaloense que sigue encendido es Joey Meneses, quien este viernes 29 de agosto conectó el jonrón 11 de la temporada en Triple A, con sucursales de New York Mets. El estelar mexicano esta vez castigó al japonés Kenta Maeda, quien fuera figura de Los Ángeles Dodgers.

A diferencia de su compatriota, Meneses ya sabe lo que es jugar en el mejor beisbol del mundo; las Grandes Ligas, cuando fue pelotero de Washington Nationals y, aunque este año es uno de los mejores en Ligas Menores, no ha podido ganarse la confianza de la directiva del club de la 'Gran Manzana' y subir al primer equipo de los Mets.

Fuente: Tribuna del Yaqui