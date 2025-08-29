La lucha libre revive en Sonora: Grandes figuras han complacido al aficionado este año

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- La lucha libre, el deporte espectáculo que inclusive forma parte de la cultura mexicana, por un periodo largo se ancló en Sonora, pero este año ha tenido un giro de 180 grados y ha vuelto a tener el protagonismo que se merece.

Ciudades como Nogales, Hermosillo, Guaymas y Obregón se han encargado de abrir sus puertas y traer en este 2025 a figuras destacadas del pancracio nacional, como el Hijo del Santo. Otros nombres como Abismo Negro Jr., Huracán Ramírez Jr., La Parka, Pagano, Pirata Morgan, Wissin, el Perrito Luchador, etc., también subieron al ring en los últimos meses para complacer al público de la región.

Perrito Wisin tuvo gira por Sonora

Gran parte de este impulso se debe a los Cortez, una de las familias más importantes de la lucha libre sonorense, que se han caracterizado en la última década por seguir encendiendo la llama de este deporte en el aficionado.

Lo que se viene

Y lo mejor está por venir para la parte final del año, debido a que se han anunciado carteleras que incluyen la presencia de luchadores internacionales o que han entrado a los libros de historia de este deporte.

Canek, una de las máximas leyendas vivientes de México, tendrá una gira de despedida en territorio sonorense, junto por primera vez con su dinastía; Canek Jr. y el Hijo de Canek, el 'Príncipe Maya', se presentarán el 19 de septiembre en Cajeme y el 20 del mismo mes en Guaymas. Este mismo mes, pero el día 21, el fenómeno internacional y actual luchador de la WWE, Mr. Iguana, tendrá una gira en Nogales, Sonora, junto a Octagón Jr. y miembros de la Nueva Generación Dinamita.

Edición del Periódico TRIBUNA 30 de agosto

Ayuda a crecer

La llegada de estas grandes figuras nacionales no solamente complace al público sonorense, sino que también sirve para fortalecer y foguear a los luchadores de la región, que sueñan con pisar los grandes escenarios. Alguno de ellos, como Canon, Chuy Molina, Willy Cortez, Cobra King, Embajador del Infierno, Blue Star, entre otros, son habituales que forman parte en este tipo de eventos.

Próximas fechas en Cajeme

07 septiembre: Rey Escorpión.

19 septiembre: Canek y su dinastía.

26 septiembre: Zumbido y Pimpinela Escarlata.

Próximas fechas en Nogales

21 de septiembre: Estrellas de la AAA: Mr. Iguana, Octagon Jr., Sanson, Forastero, Faby Apache, entre otros.

Próxima fecha en Hermosillo

7 de septiembre: Mercenario y Xtraño ante Kin Warrior y Fantástico Payaso.

Próxima fecha en Guaymas

20 de septiembre: Canek y su dinastía.

Fuente: Tribuna del Yaqui