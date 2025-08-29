LAMP: Exestrella de las Grandes Ligas es nuevo jugador de los Tomateros de Culiacán

Comparta este artículo

Culiacán, Sinaloa.- Los Tomateros de Culiacán se quedaron muy cerca de levantar la corona de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP) la temporada anterior, perdiendo en la gran final ante los Charros de Jalisco, que comanda su exestratega Benjamín Gil.

Por eso, ahora la directiva 'guinda' apuesta por tener un equipo completo y sólido que les pueda dar la corona. Este viernes 29 de agosto, el club anunció a uno de sus refuerzos extranjeros para la siguiente entrada y se trata de una exestrella de las Grandes Ligas. El nuevo jugador de Tomateros es Joe Barlow, quien tendrá el rol de cerrador. El derecho, originario de Utah y de 29 años de edad, hará su apertura en el beisbol invernal y precisamente en México, después de contar con un largo recorrido en la MLB.

Barlow suma 79 apariciones dentro del Big Show, donde registró 24 salvamentos, 3.05 de efectividad, 1.07 de WHIP y un promedio en contra de apenas .195. Fue en el 2022 cuando tuvo su mejor momento, ya que se consolidó como el líder de rescates de los Texas Rangers.

Entre sus logros más destacados se encuentra la marca histórica con la franquicia texana al ponchar a ocho cañoneros de manera consecutiva, hazaña que conquistó en el ya lejano 2 de agosto de 2021 frente a los Angels. Este verano, el estadounidense ha sido pieza fundamental en la sucursal Triple A de los Rangers, Round Rock Express; en ese circuito lideró a su equipo en apariciones (41) y mantuvo un promedio dominante de 10.5 ponches por cada nueve entradas.

Cabe destacar que Barlow se convierte en el cuarto extranjero confirmado para la campaña 2025-26; los anteriores jugadores no nacidos en México que anunció Tomateros son: JP Martínez, Orlando Martínez y Anthony Gose.

Tucson mueve sus piezas

Mientras que en otro de los movimientos más destacados de esta semana, Tucson Baseball Team oficializó la llegada del jardinero estadounidense Gaige Howard. El nuevo pelotero de los de Arizona inició su carrera profesional en 2021 tras firmar con Los Ángeles Dodgers, donde tuvo un gran paso en Ligas Menores.

Pero sin duda, su momento más alto fue cuando brilló en la Liga Independiente del Atlántico, donde registró un sólido .325 de promedio y cinco cuadrangulares, consolidándose como un bateador confiable y productivo a la hora cero.

Howard ya sabe lo que es jugar en la pelota nacional, ya que en la temporada 2025 de la Liga Mexicana de Beisbol con los Tigres de Quintana Roo, tuvo un desempeño sobresaliente: .321 de promedio de bateo, 10 jonrones, 57 carreras impulsadas y 65 imparables.

Fuente: Tribuna del Yaqui