Le anulan un gol más a 'Santi' Giménez; fue titular en la victoria del AC Milan al Lecce

Lecce, Italia.- Los 'Rossoneri' supieron reponerse de la derrota que sufrieron en la jornada 1 de la Serie A contra el Cremonense y ganaron su segundo compromiso de la temporada. El AC Milan venció 2-0 al Lecce, partido en el cual el mexicano Santiago 'Santi' Giménez fue titular y disputó casi todo el encuentro, además de anotar un gol que fue anulado tras la revisión del VAR por un polémico fuera de juego.

El encuentro fue celebrado en el Stadio Ettore Giardiniero, casa del Lecce, los cuales buscaron sin éxito su primera anotación del encuentro; desde el inicio, se denotó la superioridad de la escuadra de Milán, pues al minuto 6 les anularon la primera anotación, tras un empujón dentro del área.

El partido continuó sin goles, aunque los visitantes generaron varias oportunidades de peligro, hasta el final del primer tiempo, cuando el 'Bebote' desperdició una oportunidad que tuvo mano a mano con el arquero rival, sacando un disparo desviado, y la primera mitad terminó sin anotaciones. En el minuto 59 volvió a aparecer 'Santi' con un balón filtrado, el cual terminó rematando a escasos metros del área, pero su gol fue anulado por posición adelantada.

Al minuto 66, Ruben Loftus-Cheek remató un balón enviado por Luka Modric, rompiendo el cero y adelantando al AC Milan, que había sido superior durante el encuentro. Casi al terminar el partido, el recién entrado Christian Pulišic aprovechó un error en la defensa del Lecce y quedó mano a mano con su guardameta, anotando su primer gol de la temporada.

Santiago Giménez había tenido emotivo festejo

El delantero de la Selección Nacional había dedicado su festejo a su compañero del AC Milan, Ardon Jashari, ya que en los entrenamientos de la semana, se supo que chocaron y el suizo salió con la peor parte del incidente, pues resultó con una lesión en la tibia, lo que lo mantendrá lejos de las canchas por casi un año. Tras la revisión del VAR, Giménez tuvo que ahogar el grito de gol por segundo encuentro consecutivo, ya que en el encuentro contra el Cremonense le fue anulado un gol por fuera de juego.

Fuente: Tribuna del Yaqui