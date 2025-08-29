Naranjeros de Hermosillo hace referencia a su historia, con el nuevo jersey 'Identidad'

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Cada vez falta menos para que se cante "playball" y se ponga en marcha una edición más de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), donde los Naranjeros de Hermosillo, además de hacer los últimos ajustes en su roster, también están dando de qué hablar por su uniforme.

Este viernes 29 de agosto, el club de la capital de Sonora encendió las redes sociales, al filtrar su primer jersey para la campaña 2025-2026. El esperado uniforme con nombre 'Identidad' se distingue por ser de color naranja con vivos en negro y por ser de colección.

En el diseño predomina el color naranja, mientras que el nombre de Naranjeros aparece en el pecho con letras en color negro. A su vez, se puede apreciar en las fotos que en la manga izquierda del jersey destaca el logo del club hermosillense y tiene un diseño en negro en la parte inferior de la misma.

Nuevo uniforme de Naranjeros

Cabe destacar que este jersey será vestido con un pantalón del mismo color naranja, recordando el estilo de uniformes utilizados por el equipo en la década de los 70. La piel 'Identidad' se dio a conocer que estará disponible para su venta en las tiendas oficiales de Naranjeros en Plaza Dila, Plaza Girasol y el Aeropuerto Internacional de Hermosillo, así como en la tienda en línea.

No dejes pasar la oportunidad de vestir como los Naranjeros con el nuevo jersey 'Identidad'", citó el club a través de sus redes sociales, en la presentación del uniforme.

Cabe destacar que el combinado de los Naranjeros de Hermosillo, durante la primera semana de septiembre, comenzará con los entrenamientos de pretemporada, donde afinarán detalles, para posteriormente viajar a Estados Unidos y disputar el ya tradicional torneo de la Fiesta Mexicana de Beisbol.

Esta misma semana, el conjunto de la capital de Sonora anunció la contratación del outfielder Mark Payton como uno de sus refuerzos extranjeros para la temporada 25-26 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP).

Se espera que en los próximos días los de la 'H' anuncien más movimientos y también presenten su segundo uniforme, del cual se espera que sea igualmente una sorpresa para todos los aficionados de la histórica franquicia del beisbol invernal en México.

Fuente: Tribuna del Yaqui