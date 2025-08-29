¿Problemas personales? Faitelson arremete contra gobierno tras castigo en el América vs Pachuca

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego del anuncio de la Alcaldía Benito Juárez sobre la sanción aplicada al América para su encuentro contra el Pachuca, varios medios y periodistas han alzado la voz, argumentando una injusticia en el actuar de las autoridades; uno de ellos es David Faitelson, el cual señaló que la sanción impuesta obedece más a rencillas personales que a una denuncia por las calles cerradas alrededor del estadio.

La presidencia de la Alcaldía determinó que pondrían una sanción a las Águilas del América, las cuales iban a usar el Estadio Ciudad de los Deportes, pues los de Coapa cerraron las vialidades aledañas al inmueble sin autorización previa; el gobierno de la zona emitió un comunicado en el cual revelaban que no permitirían el acceso de público al encuentro entre el América y el Pachuca en la jornada 7 del Apertura 2025 y se tendrá que celebrar a puerta cerrada.

David Faitelson fue el primero en alzar la voz en contra de la medida determinada por la autoridad de la Alcaldía Benito Juárez; primero señaló que la sanción aplicada tiene origen en un problema de corrupción, pues reveló que el alcalde de dicha zona pidió un palco VIP y numerosas entradas al partido, a lo que el club se negó, y esa fue la razón por la que se le aplicó el repentino castigo.

Ante el supuesto caso expuesto por la alcaldía, donde señalaron que una vecina de esa zona tuvo una emergencia médica y se dificultó el paso por las avenidas cerradas, expuso una serie de capturas de una supuesta conversación entre vecinos, donde se demuestra que le abrieron paso entre las barricadas y pudo continuar su camino sin inconvenientes.

También señaló que la Liga MX debe evaluar el cambio de sede para el Clásico Nacional, pues el mismo está programado para el 13 de septiembre en dicho estadio, por lo que, en caso de continuar con la sanción, se deberá jugar a puerta cerrada y, por último, apuntó que un inmueble como el Estadio Ciudad de los Deportes no está en condiciones de albergar un encuentro de primera división.

Las cuentas oficiales de la Liga MX, así como la cuenta oficial del Estadio Banorte (antes Estadio Azteca), emitieron comunicados en los cuales lamentaron la situación y demostraron su respaldo hacia las Águilas del América.

Fuente: Tribuna del Yaqui