'Santi' Giménez tiene los días contados con el AC Milan; lo confirma el presidente del club

Ciudad de México.- El cuento de hadas entre el AC Milan y el delantero mexicano, Santiago Giménez, parece tener los días contados, pues el presidente de los 'Rossoneri', Igli Tare, confirmó que están evaluando un cambio por el ucraniano Artem Dovbyk, mientras que el 'Bebote' estará llegando a la Roma.

Los rumores de su prematura salida del AC Milan comenzaron hace un par de semanas, pues diversos medios comenzaron a señalar que el club estaba interesado en buscar un nuevo delantero; dichos rumores disminuyeron luego de que Massimiliano Allegri, técnico del club, declarara que el mexicano estaba considerado dentro del 11 inicial para los encuentros de la Serie A, además de elogiar las aptitudes dentro de la cancha de 'Santi'.

De igual manera, Rafaela Pimienta, agente del mexicano, salió a declarar que los rumores sobre que el mexicano sería utilizado como moneda de cambio por el Milan eran completamente falsos y que ambas partes (equipo y jugador) seguían comprometidas en el proyecto. "Giménez no dejará el Milan. Puedo asegurar que los reportes son falsos. No hay negociación alguna en curso. Santi está comprometido con el proyecto del Milan".

Fue el mismo presidente del club el que aceptó ante los medios las negociaciones de los 'Rossoneri' y la Roma por los derechos del mexicano; el periodista italiano Fabrizio Romano reveló las declaraciones de Igli Tare, en las cuales aceptaba las negociaciones, y también reveló que se podrían concretar en las próximas horas. "Estamos evaluando un intercambio entre Dovbyk y Santi Giménez, veremos después del partido. Si es posible, procederemos con el intercambio… de lo contrario, nos quedaremos con el equipo actual”.

Santiago Giménez llegó apenas al club milanés en febrero de este año, después de una gran temporada con el Feyenoord; 'Santi' solo ha jugado en 22 partidos con el AC Milan, en los cuales acumula mil 146 minutos, con seis goles y cuatro asistencias, además de una tarjeta roja directa y tres cartones de amonestación; tras dos encuentros de la actual temporada de la Serie A, no ha podido marcar su primera anotación y en ambos encuentros le fue anulado un gol por fuera de juego.

Fuente: Tribuna del Yaqui