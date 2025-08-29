Sheinbaum regalará el primer boleto del Mundial 2026 a una mujer o niña apasionada del futbol

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante la conferencia 'Mañanera del Pueblo' de este viernes 29 de agosto de 2025, la primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, hizo un anuncio importante respecto al Mundial de la FIFA 2026, el cual se celebrará en el país, Estados Unidos (EU) y Canadá en unos meses: Regalará a alguna mujer o niña, aficionada al futbol, un boleto para la inauguración del torneo.

Pero no se trata de una entregada cualquiera, es la que recibió de manos del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, el día de ayer, jueves 28 de agosto, en Palacio Nacional. La primera mandataria apuntó que buscará que la beneficiada de este premio sea una apasionada del 'balón-pie', pero también una persona sin recursos para asistir a dicho juego, el cual será protagonizado por la Selección Mexicana.

Sheinbaum explicó que el gesto busca dar un mensaje de inclusión y justicia social, abriendo la posibilidad de que una persona sin recursos económicos pueda ser parte de un acontecimiento deportivo histórico. El boleto entregado por Infantino corresponde al número 0001 de la serie y es el primero destinado al partido inaugural del Mundial, programado para el 11 de junio de 2026 en el Estadio Azteca.

Durante su encuentro con el dirigente de la FIFA, la mandataria también recibió un balón y una réplica de la Copa del Mundo. En sus redes sociales compartió fotografías del momento y reiteró que México se prepara para recibir al mundo con entusiasmo y generosidad.

Estoy contenta porque ayer vino Gianni Infantino. Me dio el boleto número 001, pero no lo voy a ocupar. Estoy pensando en dárselo a una niña o joven que disfrute el futbol y que no tendría oportunidad de ir al estadio", expresó la presidenta en el Salón de la Tesorería este viernes.

La presidenta mexicana agradeció la visita de Infantino y adelantó que su administración trabaja en coordinación con la FIFA y el comité organizador para que el Mundial no se limite a quienes puedan adquirir boletos. Entre los preparativos se contempla la instalación de pantallas gigantes en espacios públicos, con el objetivo de que más personas disfruten gratuitamente del partido de inauguración. En las próximas semanas, el Gobierno de Sheinbaum Pardo compartirá más detalles.

Fuente: Tribuna / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'