Sonora se roba los reflectores en el World Archery México Nuevos Valores: Gana 20 medallas

Guadalajara, Jalisco.- Sonora vuelve a demostrar el gran presente que vive en Tiro con Arco, ya que el conjunto del estado tuvo una destacada participación en el torneo nacional World Archery México Nuevos Valores, donde sumó 20 medallas: ocho oros, seis platas y otros seis bronces, en Guadalajara.

Los cuatro metales del máximo color fueron en la categoría de equipos; una de ellas la obtuvo la tercia de Leonardo Martínez, Genaro Valle e Isabella Velarde, que ganaron el primer lugar en la categoría Sub 12 en mixtos, tras vencer 6-0 en la disputa del metal dorado a un combinado de Chiapas, Ciudad de México y Nuevo León.

Por otra parte, la entidad dominó la competencia de equipos Sub 10 de arco recurvo femenil con Ana Esquer, Paula Isabella García y Michelle Mouet; igualmente, el metal dorado se conquistó en la misma categoría, pero en compuesto, gracias a la actuación de la terna de Rotceh Ambriz, Narda Valdés y Ángel Matías Flores.

Sonorenses en el campo de tiro

En el mismo torneo, pero en equipos compartidos, donde arqueros sonorenses estuvieron al lado de atletas de otras entidades, ganaron un oro, una plata y dos bronces: Lander Alejandro Flores (Sub 12 compuesto) fue el que se llevó el metal dorado, mientras que la argenta la atesoró Osiel Valdés (Sub 12 compuesto) y los terceros sitios cayeron para Bárbara Salazar Olalde (Sub 12 recurvo) y Emiliano González (Sub 16 compuesto).

En la Ronda Olímpica Individual, Sonora hizo el uno y dos en recurvo Sub 12 varonil; el oro quedó para Leonardo Martínez tras doblegar en la final, mediante flecha de desempate, a su compañero Genaro Valle. Con tercer lugar terminaron: Teresa Lileth Acosta (Recurvo Sub 14), Fernanda Guadalupe Rojas (Compuesto Sub 12) y Paula Isabella García (Recurvo Sub 10 Mixtos).

Los sonorenses arriba del podio

Cabe destacar que, en la ronda clasificatoria, los sonorenses se ligaron ocho podios más, tres oros, cuatro platas y un bronce. Los ganadores de medallas de primer lugar resultaron: Michelle Mouet (Sub 10), Rotceh Ambriz (Sub 10 compuesto) y Genaro Valle (Sub 12 recurvo), mientras que las argentas quedaron en poder de Isabella García (Sub 10 recurvo), Narda Valdés (Sub 10 recurvo), Leonardo Martínez (Sub 12 recurvo) y Teresa Lileth Acosta (Sub 14 recurvo); con el metal broncíneo quedó Renata Montijo (Sub 10 compuesto).

En total, en el certamen nacional dispararon flechas 223 atletas de 19 entidades, incluyendo 23 arqueros sonorenses (13 mujeres y 10 hombres), que demostraron una gran actuación y firmaron una jornada histórica.

Fuente: Tribuna del Yaqui