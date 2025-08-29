Tolle brilla en su debut en MLB, pero Skenes y los Pirates se llevan el triunfo

Comparta este artículo

Boston, Estados Unidos.- El novato Payton Tolle cumplió con las expectativas de los Boston Red Sox en su debut en MLB; pero Paul Skenes mostró más aplomo a la hora cero y los Pittsburgh Pirates remontaron en el marcador para imponerse por 4-2 en el primer juego de la serie disputada en Fenway Park.

Skenes lanzó seis sólidas entradas, y Tommy Pham y Andrew McCutchen conectaron dobles consecutivos después de que los Piratas expulsaran a Tolle, quien fue convocado por la mañana del viernes después de que el ganador de la Serie Mundial, Walker Buehler, fuera cortado y de inmediato subió al montículo.

El zurdo lanzó durante cinco entradas antes de ser retirado del juego después de permitir sencillos consecutivos con un out en la sexta. Después de estrechar la mano del manager Alex Cora en el montículo, Tolle se fue con una ovación de pie, mirando al cielo mientras salía del campo. Completó su debut con tres imparables, dos carreras, ocho ponches y dos bases por bolas.

Pham siguió con una línea ante Greg Weissert (6-5) sobre la cabeza del jardinero central, empatando el juego 2-2 y privando a Tolle de la victoria. McCutchen, quien tuvo tres hits en el juego, luego conectó un doble para darle a los Piratas una ventaja de 3-2.

Skenes (9-9) permitió una carrera limpia con siete hits y una base por bolas, ponchando a seis en seis entradas. Dennis Santana lanzó la novena entrada para conseguir su 11mo salvamento y dar a los Piratas, que ocupan el último lugar, su séptima victoria en nueve juegos.

Skenes se llevó el triunfo

Romy González conectó tres hits para Boston y Roman Anthony tuvo dos, incluido un jonrón solitario. Los Medias Rojas habían ganado cuatro seguidos y siete de sus últimos ocho.

Momento clave

En el cuarto inning, Boston anotó una carrera sucia para romper un empate sin anotaciones cuando Skenes no pudo llegar a un rodado de Ceddanne Rafaela y el tercera base Isiah Kiner-Falefa lo lanzó desviado de la primera por un error. Masataka Yoshida anotó desde segunda.

Estadística clave

Tolle se convirtió en el primer lanzador de los Red Sox en ponchar a ocho o más bateadores en su debut en las Grandes Ligas desde que Daisuke Matsuzaka abanicó a 10 en la campaña de 2007.

