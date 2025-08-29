TV Azteca y Televisa se quedan sin derechos para la pelea entre 'Canelo' Álvarez vs Crawford

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La pelea de Saúl 'Canelo' Álvarez contra Terrence Crawford cerrará una etapa de 17 años de transmisión abierta para los combates del mexicano, pues ni Televisa ni TV Azteca, su televisora en los últimos años, tendrán los derechos para su compromiso del 13 de septiembre y se tendrá que recurrir a una plataforma de streaming, la cual compró los derechos exclusivos para su transmisión internacional.

La primera ocasión que el 'Canelo' fue visto en televisión nacional fue en enero del 2009, cuando peleó contra Antonio “El Mazatleco” Fitch, por los cinturones North American Boxing Federation (NABF) y Latino de la Organización Mundial de Boxeo (OMB); fue a través de Televisa que se pudo observar a un joven Álvarez buscar sus primeros logros internacionales dentro del boxeo profesional y, a partir de ahí, todas sus peleas fueron emitidas por televisión abierta.

La televisora del Ajusco era la cadena que transmitía en vivo sus combates en los años recientes, por lo que se pensaba que el combate contra Terrence Crawford en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Estados Unidos, sería emitido por TV Azteca, pero se reveló que, a pesar de la relación del boxeador con la televisora, el compromiso pactado en el marco de las fiestas patrias solo se podrá ver a través de Netflix.

Álvarez tiene un contrato con Turki Alalshikh, un promotor árabe, el que a su vez vendió los derechos a la plataforma de streaming, a pesar del contrato multianual que tenía el pugilista con Azteca. Los rumores indicaron que el de Jalisco intentó negociar por la televisora, pidiendo la transmisión diferida, pero los promotores desecharon la oferta y la pelea solo podrá ser vista en la plataforma de pago.

Las plataformas de streaming se apoderan de las transmisiones deportivas

Las plataformas de streaming, que inicialmente funcionaban como una opción para ver series o películas, se han ido apoderando de los eventos deportivos más esperados, como muestra la pelea del 'Canelo' contra Crawford; Netflix también se hizo acreedor de los derechos a nivel mundial para la WWE, así como las peleas del influencer Jake Paul. Apple TV es la emisora oficial de la MLS, así como de la Leagues Cup, y ya cuenta con partidos exclusivos de la MLB. En México no es la excepción, pues varios equipos tienen como plataforma de transmisión a Caliente TV y otras cuentas de pago.

