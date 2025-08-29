"Va a ser muy difícil": Malagón lanzó fuerte advertencia sobre el futuro del América

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El arquero titular de las Águilas del América, Luis Ángel Malagón, dio duras declaraciones sobre la actualidad del club 'Azulcrema', así como lo que depara el futuro para los de Coapa, y también comentó cómo es lidiar con los detractores que lo confrontan día con día.

El nacido en Zamora, Michoacán, fue canterano del extinto Monarcas Morelia y, antes de su llegada a las Águilas, estuvo un par de años con el Necaxa; llegó a Coapa para el Clausura 2023 y, para el siguiente torneo, se afianzó con la titularidad del equipo. Con el América acumula poco menos de 11 mil minutos en campo y 121 encuentros; además, se convirtió en el segundo portero con más títulos dentro del club, pues ha levantado seis trofeos con las Águilas, solo por detrás de Adrián Chávez.

Malagón comentó estar feliz por los logros conseguidos hasta ahora, pero señaló que espera conseguir muchos trofeos más en el club, antes de considerar cambiar de aires. También, el cancerbero señaló que lo realizado por el América en los últimos años será difícil de superar y se le dará más valor conforme pasen los años.

Platicaba el otro día con Fidalgo sobre eso; tal vez que se vuelva a lograr va a ser muy difícil. No sé si sea histórico, pero yo creo que en algunos años se va a recordar de mejor forma, y Dios quiera que otra vez volvamos a ganar algo para que se siga recordando".

De igual manera, 'El Señor de la Noche' señaló que la compañía de su familia ha sido pieza clave para sobrepasar los malos momentos que ha tenido en su carrera, pues en cierto tiempo, tomaba personal las críticas que recibió, pero aprendió a aceptarlas como una crítica constructiva y no engancharse con sus detractores.

Por último, comentó que, a pesar de los fracasos en el Clausura 2025, además de perder la Campeón de Campeones y quedar fuera del Mundial de Clubes, la armonía dentro del equipo no se ha perdido y esperan retomar el buen nivel durante el torneo de la Liga MX, pues todo el plantel tiene "sed de venganza", pues los colores del club están ligados con los éxitos dentro de las canchas.

Luis Ángel Malagón se enfrenta al mejor momento en su carrera, pues aparte de ser el titular del club más ganador en la historia del futbol mexicano, el cancerbero es parte fundamental de la Selección Nacional y pinta a estar dentro del cuadro inicial para el Mundial 2026.

Fuente: Tribuna del Yaqui