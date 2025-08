El 'Rebaño' buscará su primera victoria en la Leagues Cup: Chivas vs Charlotte FC EN VIVO

Comparta este artículo

Charlotte, Estados Unidos.- El tercer día de actividades que comprende la jornada 2 de la Leagues Cup llega a su fin este domingo con el destacado encuentro de las Chivas del Guadalajara contra el Charlotte FC. Para ambas escuadras, es crucial conseguir la victoria, pues el equipo que no logre la victoria quedará prácticamente fuera de la copa.

Las Chivas del Guadalajara fueron derrotadas en su debut dentro de la Leagues Cup 2025; se enfrentaron al New York Red Bulls en la cancha del Red Bull Arena, de Nueva Jersey, Estados Unidos. El encuentro estuvo a poco de irse a la definición por penales, debido a un empate a cero goles, cuando llegó la anotación de Emil Fosberg, delantero del conjunto estadounidense, al minuto 90+7.

Para el Charlotte FC, el panorama no es muy distinto, pues fueron goleados por los Bravos de Juárez. Madson Monteiro anotó un doblete antes de los primeros 25 minutos del encuentro; Idan Gorno recortó la distancia para Charlotte, al minuto 28. Moisés Mosquera anotó el tercer gol al 45+2 y Óscar Estupiñán firmó el cuarto gol del encuentro para los de la frontera.

Los dirigidos por Gabriel Milito buscan retomar el buen camino, pues también en la Liga MX tuvieron un complicado arranque; después de posponer el encuentro de la jornada 1 contra Tigres de la UANL, cayeron derrotados contra el León por la mínima. Para la tercera jornada de la liga, Guadalajara venció 4-3 al Atlético San Luis, con dos anotaciones en los últimos 10 minutos del encuentro, por parte de Armando 'Hormiga' González.

Dónde ver el Chivas vs Charlotte FC EN VIVO de la Leagues Cup:

Estadio: Bank of America Stadium, Charlotte, Estados Unidos

Fecha: Domingo, 3 de agosto

Horario: 17:50 horas (horario CDMX)

Dónde ver: Apple TV/ MLS Season Pass/ TUDN

Milito, técnico del 'Rebaño Sagrado', tuvo un altercado en una conferencia de prensa después de ser cuestionado por José María Garrido, reportero para ClaroSports. El periodista le cuestionó el estilo de juego del equipo, ya que en la jornada 1 contra New York, fueron pocas las oportunidades de gol que desarrollaron, pero al técnico de Chivas no le pareció adecuada la pregunta y contestó lo siguiente: "En el segundo tiempo dijiste que no pateamos al arco cuando hubo un remate de González, ¿Recuerdas? "Para preguntar, primero hay que analizar; elige otra pregunta y te contesto porque usted pregunta sin saber". El reportero se limitó a pedir disculpas e intentó formular otra serie de cuestionamientos.

Fuente: Tribuna del Yaqui