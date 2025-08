¡Otra más! Isaac del Toro hace historia con su octava victoria del año en el Circuito de Getxo

Comparta este artículo

Getxo, España.- Isaac del Toro sigue concretando un gran año, pues se proclamó campeón en el Circuito de Getxo 2025, con una gran actuación del equipo UAE Emirates, al cual pertenece el mexicano. Con esta nueva victoria, el de Ensenada, Baja California, sigue subiendo puestos en las listas de clasificación de los mejores ciclistas del año.

El Circuito de Getxo es una carrera anual que se celebra desde 1924 y, desde el 2004, forma parte del UCI Europe Tour, perteneciente a la categoría 1.1. La competencia comprende un recorrido de más de 170 kilómetros en un circuito urbano por la zona de Vizcaya, España. También es conocida como Memorial Ricardo Otxoa, en honor a un ciclista español que falleció arrollado por un auto, al estar entrenando para la competencia.

Del Toro superó a su compañero de equipo, el español Juan Ayuso, en uno de los puntos más álgidos del recorrido, el Alto de Pike, el cual es un muro de 2 kilómetros, que cuenta con dos rampas de hasta 20 por ciento de desnivel. Isaac llegó a la meta situada en el Muro de Arkotxa con más de 20 segundos de ventaja sobre Ayuso, el cual protegió el ataque de cuatro ciclistas que lo precedían. Las acciones del ciclista español fueron claves para la victoria del 'Torito', pues logró retener a sus perseguidores y lograr que Isaac pudiera escaparse en solitario.

Isaac del Toro comentó sentirse feliz y respaldado por su equipo, así como por sus compañeros dentro del UAE Emirates; también se mostró despreocupado por los siguientes compromisos del año. "Estoy bastante feliz por todo esto y por cómo me está apoyando el equipo, me siento muy respaldado y orgulloso también de la gente que está apoyándome fuera. Me gustaría ser optimista y decir que todo bien, pero cualquier cosa puede pasar. Creo que lo que estoy viviendo no es tan normal que digamos y solo quiero seguir disfrutando".

Por último, comentó sobre la estrategia usada por el equipo en esta carrera, pues decidieron iniciar con un ritmo fuerte para que al final fuera un poco más holgada la victoria. Apenas el 21 de julio, Isaac del Toro había ganado la Clàssica Terres de l'Ebre de manera aplastante, después de dominar por completo la Vuelta a Austria 2025.

