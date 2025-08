"Soy inservible": Lewis Hamilton coquetea con el retiro tras últimos resultados con Ferrari

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El histórico piloto Lewis Hamilton lanzó unas declaraciones al finalizar el Gran Premio de Hungría de la Fórmula 1, en las cuales tiene una dura autocrítica y sugiere que la escudería de Ferrari debe buscar su reemplazo pronto. Visiblemente afectado, el piloto inglés habló de los resultados en las últimas carreras y lo que depara su futuro en el automovilismo.

Lewis Hamilton es uno de los pilotos más laureados en la historia de la categoría reina del automovilismo y en febrero se anunció la llegada de Hamilton a Ferrari, el cual llegó a un acuerdo hasta el 2027 con la escudería de Maranello. Después de 12 carreras en el calendario, no ha podido subir al podio, ha llegado hasta la P4 en varios GP y está siendo ampliamente superado por su compañero de equipo, Charles Leclerc. Posterior al GP de Hungría, Lewis Hamilton dio unas duras declaraciones que ponen en duda su continuidad en la F1.

La prensa le cuestionó acerca de la diferencia de resultados con su coequipero, pues mientras Leclerc obtuvo la pole y se quedó a una posición de subir al podio, Hamilton se quedó atrapado en la mitad de la parrilla y terminó la carrera en P12. Hamilton, visiblemente afectado, respondió que todo el fin de semana fue una basura y que él fue el problema principal: "No creo que haya tenido que ver con las condiciones, simplemente fue una completa basura, no puedo manejar, está claro que no puedo manejar, así que todo es culpa mía".

También aseguró que ni el equipo ni el monoplaza son el problema, pues su compañero ha conseguido mejores resultados que él, así como la pole position para hoy. "Soy inútil, absolutamente inútil. El segundo auto está en la pole, así que probablemente necesiten cambiar de piloto". Actualmente, se encuentra en la sexta posición del Campeonato de Pilotos con 109 puntos.

Fred Vasseur, director de Ferrari, declaró que entiende el sentir de Hamilton tras los malos resultados, pues Lewis es muy competitivo todos los fines de semana; de paso, aseguró que Ferrari respalda en todo momento al piloto inglés. "No necesito motivarlo. Honestamente, está frustrado, pero no desmotivado. Puedo entender perfectamente la situación. Estoy seguro de que volverá y rendirá".

Fuente: Tribuna del Yaqui