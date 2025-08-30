¿Adiós a Rayados de Monterrey? Sergio Ramos deja de lado al futbol y se vuelve cantante

Comparta este artículo

Monterrey, Nuevo León.- El capitán de los Rayados de Monterrey y parte histórica en el futbol mundial, Sergio Ramos, anunció el estreno de un nuevo proyecto en su vida y, de manera instantánea, se perderá el próximo compromiso con el equipo regio, poniendo en riesgo su continuidad en el balompié mexicano.

El exseleccionado español y campeón del Mundial 2010 con 'La Roja' reveló en sus redes sociales el estreno de una nueva faceta en su vida, que lo unirá a un selecto grupo de deportistas, los cuales han incursionado en la industria musical; Sergio Ramos dio a conocer que el domingo, 31 de agosto, debutará como cantante al estrenar una canción en todas las plataformas digitales, la cual hace referencia a sus mejores años con el Real Madrid.

Dicha pieza musical tendrá como nombre 'Cibeles', lo cual hace alusión a una famosa edificación donde el Real Madrid suele celebrar sus títulos y donde Ramos levantó 22 trofeos con el equipo merengue, incluidos cinco títulos de liga y cuatro Champions League. El anuncio de la incursión en la música de Sergio llega justo en su mejor momento desde que llegó a la escuadra regia y a su vez, los Rayados marchan en primer lugar del Apertura 2025.

Sergio Ramos aprovechará su ausencia de las canchas en México para establecer su nuevo proyecto, ya que no tendrá acción hasta la tercera semana de septiembre; el español deberá cumplir una sanción por acumulación de tarjetas, perdiéndose el encuentro de la jornada 8 contra Gallos Blancos del Querétaro, programado para el 14 de septiembre. Sumado al parón de la Liga MX por la fecha FIFA, Ramos volverá a las canchas hasta el 20 de septiembre, cuando los Rayados de Monterrey se enfrenten a las Águilas del América en la jornada 9 del Apertura 2025.

El exjugador del Real Madrid ha estado ligado a la industria musical desde hace muchos años, pues en sus redes sociales ha presumido en varias ocasiones su amistad con artistas y cantantes de fama mundial; hace un par de semanas, se le vio a Ramos, en compañía de Carlos Salcedo, en un concierto de Maluma.

Fuente: Tribuna del Yaqui