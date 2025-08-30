América confirma sanción por parte del gobierno; jugarán a puerta cerrada contra el Pachuca

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La sanción anunciada por la Alcaldía de Benito Juárez al Estadio Ciudad de los Deportes se confirmó por las Águilas del América a falta de unas horas para su partido contra el Pachuca; el club 'azulcrema' intentó negociar con el gobierno para evitar la sanción, pero tendrán que jugar a puerta cerrada su compromiso de la jornada 7 del Apertura 2025.

La tarde del 29 de agosto, la Alcaldía de Benito Juárez emitió un comunicado en el cual revelaban que el América era acreedor de una sanción para su compromiso en el Estadio Ciudad de los Deportes, ya que el conjunto de Coapa cerró sin autorización las calles aledañas al inmueble, causando caos vial y molestias entre los vecinos de las calles colindantes al estadio.

También comunicaron que una vecina de la zona tuvo una emergencia médica y se tuvo que desviar por las avenidas obstruidas, acción que terminó por llevarlos a tomar tan drástica decisión. Por último, el comunicado aclaró que el inmueble permanecerá con la sanción hasta que el club o la administración demuestre que el personal de seguridad que trabaja en el estadio recibió una capacitación de seguridad.

Águilas del América confirma sanción

Al momento del comunicado por parte del gobierno de la CDMX, se supo que las Águilas del América se pusieron en contacto con las partes afectadas para intentar llegar a un acuerdo y poder realizar el partido de manera normal, pero la mañana de hoy, 30 de agosto, y a escasas horas del silbatazo inicial, la escuadra de Coapa confirmó que el compromiso se tendrá a puerta cerrada.

También anunciaron que los aficionados que compraron boleto podrán pedir su reembolso en la boletera digital donde hicieron la compra, además de una recompensa en días próximos a las personas que compraron abonado para la temporada.

Se espera que en los próximos días el América haga un anuncio sobre la próxima sede que usarán, ya que el Clásico Nacional, contra las Chivas de Guadalajara, programado para el 13 de septiembre, está pactado para jugarse en la excasa del Cruz Azul y el incidente podría repetirse, dejando sin público al partido más llamativo del Apertura 2025.

Fuente: Tribuna del Yaqui