Cantan 'playball': Se pone en marcha la cuarta edición del Torneo Joyas del Mar de Cortez

Guaymas, Sonora.- La espera terminó, pues ayer viernes por la noche se cortó el telón y, con gran ambiente beisbolero y ante cientos de aficionados reunidos en el campo Alfredo 'Yaqui' Ríos, se llevó a cabo la inauguración del Torneo Internacional Joyas del Mar de Cortez, un evento que ya se ha vuelto una tradición en la región.

El acto de apertura rindió homenaje al exprofesional José 'Pepe' Elguezabal, quien estuvo acompañado por sus hijos Anabel, José y Juan Pedro Elguezabal Gaxiola y familiares, glorias del 'Rey de los Deportes' del país, así como por autoridades municipales de Guaymas y Empalme.

Uno de los momentos más emotivos del evento fue el lanzamiento de la primera bola a cargo del niño mundialista por la Selección Mexicana, Emiliano Pérez. Mientras que los inmortales del beisbol Isidro 'Sid' Monge, Alejo Ahumada y Mario Alberto Rodríguez también se hicieron notar en la inauguración.

Homenaje al gran José Elguezabal

Entre los invitados sorpresa de la noche destacan Vicente 'Huevo' Romo, Nicolás García, Mario Mendoza, Baltazar Valdez, Eduardo Rivera, entre otros. Al bat estuvo el homenajeado José Elguezabal y el secretario Herman García. Por otra parte, la ceremonia fue el marco perfecto para dar inicio a este torneo que organiza el promotor sonorense Alfredo Baca Alcántar.

Entre otras personalidades presentes destacan Makario Quiñónez, representante del senador Heriberto Aguilar Castillo; la directora del deporte, Martha Rodríguez; los regidores Mario Bernal y Trinidad Arvizu; Cristóbal Vargas, dirigente de la Aebes; y Luis Carlos Joffroy. También Carlos Ruedaflores y Germán Espinoza, entre otros.

La declaratoria inaugural estuvo a cargo de la directora del deporte, Martha Elizabeth Rodríguez, en representación de la alcaldesa de Guaymas, Karla Córdova. Por último, se ofreció reconocimiento para José Elguezabal de parte del promotor deportivo Alfredo Baca, de exOstioneritos.

Personalidades acuden al evento

Con esto, la fiesta del beisbol comenzó con emoción y los 18 equipos que se registraron para disputar el torneo saltarán al campo este fin de semana, tanto en el campo Alfredo Ríos de Guaymas como en los campos de Empalme, municipio que también por primera vez será sede de certamen Joyas Mar de Cortez.

