Con práctica de bateo en el City Field, Marlins vence a los Mets y empareja la serie

Comparta este artículo

Nueva York, Estados Unidos.- Los Miami Marlins y los New York Mets protagonizaron una auténtica práctica de bateo en el diamante del City Field, pues el conjunto de la Florida se llevó la victoria con marcador de 11 carreras contra 9, en un encuentro en el cual se conectaron cinco cuadrangulares y 25 hits por los dos equipos.

Como el marcador lo sugiere, fue un desfile de lanzadores, pues se usaron seis serpentineros por cada equipo; el ganador del encuentro fue Calvin Faucher, el cual se anotó apenas su cuarta victoria de la temporada con 1.1 entradas lanzadas, en las cuales solo permitió un imparable y otorgó una base por bola, mientras que el lanzador derrotado fue Tyler Rogers al lanzar una entrada en la que permitió una anotación; por demás curioso que el abridor de los neoyorquinos no cargara con el descalabro, pues en dos entradas de labor recibió ocho anotaciones y el mismo número de imparables.

La ofensiva visitante armó un jugoso rally en la misma primera entrada, encabezado por Eric Wagaman y Joey Wiemer, los cuales conectaron batazos de dos estaciones y dos carreras producidas, además de Heriberto Hernández, que impulsó la quinta anotación de la entrada. En el cierre del primer inning, Francisco Lindor conectó el primer cuadrangular del partido, poniendo el marcador en cinco carreras contra una.

En la apertura de la tercera cayeron otras tres anotaciones más para los Marlins, pues Jakob Marsee y Joey Wiemer ligaron imparables; Mark Vientos volvió a acortar la distancia en el marcador para los locales, con un cuadrangular de tres carreras que cerró el déficit de anotaciones a solo dos.

Una entrada después, Juan Soto conectó un cuadrangular solitario y dos entradas después, repitió la hazaña, pero con Francisco Lindor en las bases, empatando el marcador a ocho por bando. Connor Norby fue el encargado de impulsar las tres carreras restantes para los Marlins con un doblete y un elevado de sacrificio. En los dos encuentros que se han celebrado en la serie, entre ambos equipos se han anotado 48 carreras, además de 58 imparables, incluidos 12 cuadrangulares.

Fuente: Tribuna del Yaqui