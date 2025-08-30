El mexicano va por más: 'Pato' O’Ward se queda con la pole en la última carrera del año

Comparta este artículo

Tennessee, Estados Unidos.- Aunque desde la semana pasada el piloto 'Pato' O'Ward aseguró el subcampeonato de la IndyCar, este sábado 30 de agosto, el mexicano no se relajó, al contrario, ganó en Nashville la última pole de la temporada 2025.

El nacido en Nuevo León, el domingo 31 de agosto, iniciará en la posición de privilegio en el óvalo, para así intentar subir a lo más alto del podio en el cierre del calendario oficial y ponerle un sello a, hasta el momento, su mejor actuación dentro del automovilismo.

Patricio O'Ward quiere más y espera concluir su mejor temporada con un gran triunfo, por eso en la última prueba resultó el más veloz, una vez que totalizó una velocidad de 202.621 millas por hora después de encabezar los dos giros que cada uno de los pilotos tuvo que cumplir en el cierre de las pruebas.

En su primera vuelta, el regio registró un lapso de 23.5968 segundos, en tanto que para el segundo intento paró el cronómetro en 23.6639 segundos. Para destacar que O'Ward fue el único conductor de esta qualy que superó las 201 millas por hora, demostrando el gran presente que vive.

Con esto, el mexicano consiguió su séptima pole dentro de la IndyCar Series y la segunda posición de privilegio que tiene en lo que va de la presente campaña. "Nunca he ganado una carrera desde la pole. Eso está en mi lista de tareas pendientes este fin de semana. El auto fue genial. Me sentí muy cómodo en la práctica y no me dio ningún susto ni nada. Estaba feliz con eso. Muy bien", manifestó el mexicano una vez que terminó la prueba de clasificación.

Última carrera

Nashville será la casa de la última carrera de la campaña, una en la que Alex Palou se proclamó monarca por tercera vez consecutiva, y Pato O’Ward alcanzó el segundo puesto de la clasificación. La competencia de la clausura de esta temporada comenzará a las 11:00 horas (tiempo de Sonora) de este domingo, donde el mexicano saldrá desde la posición de privilegio.

Fuente: Tribuna del Yaqui