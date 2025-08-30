La delegación mexicana ya está en Corea del Sur para la Copa Mundial de Tiro con Arco

Comparta este artículo

Seúl, Corea del Sur.- Del 5 al 12 se pronostican medallas para México, pues es la fecha en la que arrancará el Campeonato Mundial 2025 de Tiro con Arco, que en esta ocasión se celebrará en Corea del Sur, país que es potencia en este deporte desde hace ya algunos años.

La delegación azteca, encabezada por Alejandra Valencia, Andrea Becerra y Matías Grande, ya se encuentra en tierras asiáticas, para afinar detalles y comenzar con sus participaciones, donde se esperan varios podios tanto en el área recurvo como en compuesto.

Equipo que promete

En total asistirán 12 mexicanos al Campeonato Mundial 2025. Entre las figuras a seguir está la sonorense y dos veces medallista olímpica, Alejandra Valencia, que estará acompañada por Karime Montoya y Valentina Vázquez en recurvo femenil, siendo las tres candidatas para subir al podio.

A su vez, Matías Grande, Javier Rojas y Jesús Flores estarán en recurvo varonil. Mientras que Andrea Becerra, Mariana Bernal y Adriana Castillo son las figuras en compuesto femenil, en varonil competirán Sebastián García, Rodrigo González y Elías Reyes.

Este año, la medallista en los Juegos Olímpicos de Tokio y París, Alejandra Valencia, consiguió la medalla de oro en equipo mixto recurvo durante el Mundial de la disciplina que se realizó en Florida, mientras que igualmente la sonorense junto a Matías Grande superaron a los españoles Elia Canales y Pablo Acha para llevarse la primera posición, por lo que nuevamente son candidatos a darle al país un metal.

Mientras que en arco compuesto, destaca Andrea Becerra, quien en agosto del año en curso obtuvo la primera posición en los Juegos Mundiales que se disputaron en Chengdú, China. La mexicana llega en gran momento, ya que ha ganado presea en cada una de las competencias que ha tenido este 2025.

Cabe destacar que el tiro con arco se ha convertido en uno de los deportes a seguir en el país, pues en la última década se han ganado medallas históricas y nombres como los ya citados se han encargado de poner la bandera de México en lo más alto. Para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles se espera que sea precisamente en esta disciplina donde la delegación azteca pueda llevar al menos un par de preseas.

Fuente: Tribuna del Yaqui