Marco Verde peleará en el respaldo de la cartelera Crawford contra 'Canelo' Álvarez

Las Vegas, Nevada.- Marco Verde, quien fue una de las máximas figuras de la delegación mexicana en los pasados Juegos Olímpicos de París, donde ganó plata, este año hizo su debut como profesional y hasta el momento se mantiene invicto con una marca de dos victorias.

Con un nombre reconocido a nivel internacional por lo conseguido en tierras de Francia, el sinaloense ya tiene fecha para su regreso al ring, y ese será el próximo 13 de septiembre en la cartelera de Saúl 'Canelo' Álvarez contra Terence Crawford, que se desarrollará en Las Vegas, Nevada.

Rivalidad

El pugilista mexicano se enfrentará ante el boricua Marcos Osorio-Betancourt, quien tiene más lona recorrida, con 14 peleas; con 11 victorias, dos derrotas y un empate. Sin embargo, las dos caídas del isleño fueron de manera consecutiva, así que intentará darle la vuelta a la página ante la joya azteca.

Este choque es de suma importancia, ya que es otro episodio más de la rivalidad entre México y Puerto Rico, ahora en un escenario de lujo, como lo es la pelea de Álvarez contra Crawford, uno de los combates más esperados del año y que recientemente se anunció que solamente será transmitida por Netflix.

Cabe destacar que Marco Verde tuvo su primera victoria en mayo ante Michel Polina, con un contundente nocaut en territorio árabe; en esa ocasión, también formó parte de la cartelera del monarca de las 168 libras, Saúl 'Canelo' Álvarez.

La segunda vez que el nacido en Mazatlán, Sinaloa, se alzó con la victoria fue ante su gente, pero en Culiacán. Fue en junio, cuando venció a Cristian Camilo Montero por decisión unánime, por lo que el 13 de septiembre va por otro importante triunfo, pero sin duda será el más complicado en su carrera, ya que su rival lo supera en experiencia.

Marco Verde es promovido por Eddy Reynoso, entrenador de 'Canelo'; es por eso que se le ha visto al joven mexicano en el respaldo de las carteleras de la estrella mexicana. Por otra parte, la semana pasada el propio Oscar Valdez, doble campeón mundial y dos veces olímpico, comentó que el 'Green' tiene todo para convertirse en la próxima figura del boxeo mexicano y hasta internacional.

Fuente: Tribuna del Yaqui