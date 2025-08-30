"Me apasiona mucho": 'Chucky' Lozano volverá a la Selección Nacional después de un año

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La convocatoria lanzada por la Federación Mexicana de Futbol para los compromisos amistosos que tendrá la Selección Nacional la próxima semana trajo algunas sorpresas y una de ellas fue el regreso de un jugador muy querido por la afición mexicana; Irving 'Chucky' Lozano volverá a vestir la playera tricolor después de un año fuera de la convocatoria.

El futbolista de 30 años se desempeña como extremo en el San Diego FC de la MLS; en la liga estadounidense acumula 22 encuentros disputados y mil 420 minutos en cancha, con ocho anotaciones y seis asistencias. También jugó los tres encuentros de la fase de grupos que el conjunto tuvo en la Leagues Cup, pero no logró ninguna anotación.

Con la Selección Nacional, ha tenido acción en 70 encuentros, en los cuales solo ha podido mover las redes en 18 ocasiones con casi 5 mil minutos en cancha; su debut con la selección mayor fue el 11 de febrero del 2016 en un amistoso contra Senegal y, aunque no pudo marcar gol, logró poner una asistencia. Su primer gol con la playera tricolor fue durante las clasificatorias para el Mundial de Rusia 2018, contra Canadá, en marzo del 2016.

Luego de más de un año de ausencia con el representativo de México, el atacante azteca volvió a ser considerado por Javier Aguirre, entrenador de la selección, y Lozano rompió el silencio, aceptando que regresar al futbol de selecciones es algo que le emociona y apasiona. "Estoy muy emocionado, muy contento de estar otra vez en la lista de la selección. Como siempre he dicho, a mí me encanta, me apasiona mucho ir a la selección; es otra convocatoria y ojalá sea de la mejor manera".

También declaró que sabe que los encuentros amistosos serán un escaparate para demostrar su nivel y poder ser considerado para formar parte de la Selección Nacional y acudir al Mundial 2026. "Javier va a ver a muchos jugadores y, en lo personal, voy con muchas ganas, con mucha felicidad de siempre aportar a la Selección".

La última ocasión que Irving Lozano fue parte de la Selección Nacional fue durante la final de la Nations League, cuando se enfrentaron a la Selección de Estados Unidos, partido en el cual disputó los 90 minutos, pero no pudo marcar gol; su anotación más reciente con el tricolor fue en octubre del 2023, mientras disputaban un encuentro amistoso contra Ghana.

