Milwaukee Brewers derrota a Blue Jays y se consolida en la cima de MLB

Toronto, Canadá.- Milwaukee Brewers por segunda noche consecutiva demostró porqué es el mejor equipo de la temporada regular de la MLB 2025, al superar 4-1 a Toronto Blue Jays, que llegaba como la mejor franquicia de la Liga Americana.

Los cañoneros Jackson Chourio y Christian Yelich se encargaron de comandar la victoria, conectando jonrones al hilo en la novena entrada y con eso asegurar la serie frente a los de Canadá en el Rogers Centre.

Regreso soñado

En el partido que significó su regreso a la actividad tras perderse 28 juegos por una distensión en el tendón de la corva derecho, el joven Chourio fue la figura de la jornada para su club, ya que rompió el empate 1-1 con un jonrón al jardín derecho ante el cerrador estelar de Toronto, Jeff Hoffman. El metrallazo fue el número 18 del jugador de los Cerveceros en la actual temporada.

Fue un largo camino de regreso a la salud para el jonronero, quien fue reincorporado de la lista de lesionados de 10 días antes del choque de este sábado 20 de agosto. El joven de 21 años había estado fuera desde el 29 de julio debido a una distensión en el tendón de la corva derecha.

Soy alguien que disfruta jugar al beisbol. Disfruto este juego. Y estar fuera, creo que me afectó un poco. Fue difícil apoyar al equipo mientras no estaba jugando los partidos", dijo Chouriol, una vez que culminó el juego, donde también Yelich bateó un jonrón en el siguiente lanzamiento de Hoffman para su cuadrangular número 27 del torneo.

En el choque tuvo actividad el receptor mexicano Alejandro Kirk, pero no tuvo su mejor desempeño a la ofensiva, ya que se fue de 4-0 y poco pudo hacer para evitar la caída de su equipo.

Encendidos

Con la serie ya asegurada, Milwaukee Brewers (85-52) posee el mejor récord en las mayores, además terminan con el ascenso de Toronto Blue Jays, que llegaba como el equipo más 'calientito' del joven circuito en el beisbol de las Grandes Ligas.

Este domingo se pondrá en marcha el último juego de la serie, donde los Ceveceros buscarán barrer a los Azulejos y seguir con su paso arrollador, que les permitará obtener su boleto a la postemporada.

Fuente: Tribuna del Yaqui