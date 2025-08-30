"No te escondas": Miguel Layún revela 'pelea' contra seguidor de las Chivas en centro comercial

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El exjugador de las Águilas del América reveló que tuvo una discusión con un aficionado de las Chivas del Guadalajara que lo confrontó mientras paseaba en un centro comercial; el ahora comentarista siempre ha sido ligado con el equipo de Coapa y en varias ocasiones ha comentado que se le acercan 'chivahermanos' a debatir con él.

La tarde del sábado 30 de agosto, el exseleccionado nacional publicó un video en sus redes sociales, donde relató lo sucedido con el aficionado del 'Rebaño'. La rivalidad entre las Águilas del América y las Chivas del Guadalajara es algo que está infundado en los aficionados al futbol, y los jugadores que pertenecieron a alguna de las escuadras siempre son confrontados por los seguidores del equipo rival.

El exjugador expuso que se encontraba paseando por un centro comercial cuando fue abordado por un aficionado al 'Rebaño', el cual gritó su apoyo por la escuadra tapatía; Layún aclara que esto es algo normal para él, pero suele contestar a los fanáticos que lo abordan. Según relata Miguel, el aficionado, después de gritar, intentó perderse en el anonimato de la multitud, pero lo pudo identificar y se acercó a intercambiar palabras con él.

Yo iba caminando en un centro comercial y me gritan "Arriba las Chivas", lo cual me parece muy bien, que apoyen a sus equipos, pero he de confesar que hay quienes se quieren hacer los graciosos, porque este se escondió después de gritar, como si no quisiera que lo viera, pero le dije que estaba bien, que no pasaba nada".

Posterior a esto, relata Layún que, de manera sarcástica, le comentó al aficionado rival que no debía sentir pena por irle a las Chivas y, antes de que le pudieran contestar, le cuestionó acerca del mal momento deportivo que afronta la escuadra de Guadalajara. "¿O qué? Te da pena que no ganen títulos y ya me dijo "Nosotros no compramos árbitros" y, pues, obviamente se llevó su respectiva respuesta", apuntó el exfutbolista.

Layún señala que, antes de seguir su camino, le respondió que "A las Chivas no les alcanza", a lo que el aficionado hizo caso omiso y continuó su camino como si nada hubiese pasado.

