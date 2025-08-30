Oscar Piastri consigue la Pole Position; los McLaren dominan la Qualy del GP de Países Bajos

Comparta este artículo

Zandvoort, Países Bajos.- El nivel de la escudería McLaren sigue igual que antes de llegar al parón de verano en el calendario de la Fórmula 1, pues sus pilotos dominaron de manera amplia la sesión de clasificación para el Gran Premio de los Países Bajos; el australiano y líder del Campeonato de Pilotos, Oscar Piastri, se quedó con la Pole Position y su coequipero, Lando Norris, completará la primera fila en la parrilla de salida ante un Max Verstappen que poco pudo hacer.

Las sesiones libres también fueron dominadas por el equipo inglés, ya que Lando Norris lideró las tres prácticas con amplio margen; Piastri estuvo rotando en los puestos dos y tres, acompañado, de manera sorpresiva, por los pilotos de Aston Martin, Fernando Alonso y Lance Stroll, y en la tercera práctica por George Russell de Mercedes.

Ya en la Qualy, el australiano demostró por qué se encuentra en el liderato por el título de pilotos, pues con una vuelta demencial que rompió los récords de pista, volvió a vencer a Norris en las sesiones de clasificación, ya que Piastri ha salido en mejor posición en nueve ocasiones por seis del inglés; el héroe de casa, Max Verstappen, partirá desde la tercera posición y será la primera ocasión que no estará en la primera fila en cinco años.

Lando Norris buscará ser el primer piloto en la historia en ganar el Gran Premio de los Países Bajos de manera consecutiva, pues él ganó la edición del 2024, además de que buscará convertirse en el primer piloto en ganar la prueba sin partir de la posición de honor desde 1985, cuando Niki Lauda vio la bandera a cuadros en primera posición tras arrancar desde la décima posición; el GP de los Países Bajos es normalmente dominado por los 'poleman', pues en 16 ocasiones el que partió en el puesto 1 terminó ganando la carrera.

Otro piloto que destacó en la clasificación fue el francés Isack Hadjar, ya que se logró colar a la cuarta posición en un Racing Bulls, equipo filial de la escudería de las bebidas energéticas; George Russell de Mercedes completó el top 5 y los Ferrari arrancarán desde la sexta y novena posición, respectivamente.

Fuente: Tribuna del Yaqui