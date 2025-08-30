¿Se acabó la sanción? Javier 'Chicharito' Hernández volverá a las canchas con las Chivas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tal parece que la sanción para Javier Hernández llegó a su fin y, tras más de un mes alejado de las canchas, volvió a ser convocado por las Chivas del Guadalajara; el 'Chicharito' estará en el banquillo de suplentes en la jornada 7 del Apertura 2025 y podrá tener sus primeros minutos de actividad del torneo, luego de perderse los cinco primeros compromisos del 'Rebaño' por una supuesta lesión.

El anuncio de la molestia muscular de Hernández llegó justo en el momento en que el exseleccionado nacional se enfrentaba a una ola de críticas por unos videos en los cuales realizó una serie de comentarios en unos temas de interés social, lo que le bastó para ser señalado como machista y misógino.

Ante la creciente respuesta negativa en redes sociales por parte de aficionados y seguidores, la Federación Mexicana de Futbol anunció una sanción económica para el jugador e iniciarían una carpeta de investigación por la Comisión de Derecho y Género de la FMF contra el delantero mexicano. También, las Chivas del Guadalajara anunciaron que el delantero no quedaría impune y sería sancionado según el reglamento interno.

El 'Rebaño' dejó fuera al jugador de su convocatoria para la Leagues Cup por segundo año consecutivo, ya que Hernández no ha podido hacer su debut en la copa durante los dos años que ha tenido con el club de Jalisco; también se anunció que el 'Chicharito' no fue incluido para la convocatoria del partido de la jornada 2 del Apertura 2025 contra el Atlético San Luis. El club no entró en muchos detalles; solo especificaron que su ausencia se debía a una molestia muscular que Javier venía arrastrando de tiempo atrás.

Ahora, después de un mes de su ausencia de las canchas, la directiva del club jalisciense anunció la lista de convocados para la jornada 7 de la Liga MX, donde las Chivas se enfrentarán al Cruz Azul, y la gran sorpresa fue el regreso de Javier Hernández con el equipo, el cual buscará tener sus primeros minutos de actividad en el torneo, y es apenas la segunda ocasión que el 'Chicharito' es llamado al banquillo.

Fuente: Tribuna del Yaqui