Sultanes y Charros se enfrentarán en la Serie de Campeonato Norte en los Playoffs de la LMB

Ciudad de México.- La Serie de Campeonato de la Zona Norte ya quedó definida tras una emocionante Serie de Zona que terminó con la temporada de Algodoneros de Unión Laguna; los Sultanes de Monterrey buscarán estar en la Serie del Rey por segundo año consecutivo y se tendrán que enfrentar a los Charros de Jalisco por segunda ocasión en esta postemporada de la Liga Mexicana de Beisbol.

Los 'Fantasmas Grises' fueron los primeros en ingresar a la instancia final de la Zona Norte, pues barrieron en cuatro juegos a los Tecos de los Dos Laredos; los llamados 'Muchachos del Regreso' supieron hacer valer su apodo y vinieron de atrás en un par de ocasiones para lograr las cuatro victorias consecutivas y pasar a la Serie de Campeonato, donde buscarán su bicampeonato.

Por su parte, los Charros de Jalisco tuvieron un panorama totalmente distinto, pues se tuvieron que ir a un juego siete y definitivo para determinar qué novena avanzaría de ronda; la escuadra jalisciense comenzó con el pie derecho la serie, pues ganaron los primeros tres juegos al hilo, poniendo contra la pared a los Algodoneros, que supieron vender cara su derrota.

La postal de la serie la dejó el juego seis, ya que Algodoneros vino a batear en la novena con el encuentro empatado y Hendrik Clementina conectó un cuadrangular de dos carreras, dejando tendidos en el terreno a los Charros de Jalisco, los cuales salieron a ganar o morir al séptimo compromiso.

Para remontarnos a la última ocasión que Charros y Sultanes se vieron las caras en postemporada, es cuestión de remontarnos dos semanas, pues ambas escuadras se enfrentaron en la primera ronda de los playoffs 2025, resultando victoriosa la escuadra de Jalisco, pero Sultanes logró avanzar como mejor perdedor, ya que se fueron a siete juegos en la serie.

Fechas y horarios para la Serie de Campeonato de la Zona Norte de la LMB

Juego 1: Domingo 31 de agosto/ Estadio Panamericano/ 17:00 horas

Juego 2: Lunes 1 de septiembre/ Estadio Panamericano/ 19:30 horas

Juego 3: Miércoles 3 de septiembre/Walmart Park/19:30 horas

Juego 4: Jueves 4 de septiembre/Walmart Park/19:30 horas

Juego 5: Viernes 5 de septiembre/Walmart Park/19:30 horas*

Juego 6: Domingo 7 de septiembre/ Estadio Panamericano/ 17:00 horas*

Juego 7: Lunes 8 de septiembre/ Estadio Panamericano/ 19:30 horas*

*En caso de ser necesario

Nota: Todos los horarios son conforme al uso de la CDMX.

Fuente: Tribuna del Yaqui