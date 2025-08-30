"Vendes tu ética": Alcalde de Benito Juárez tunde a David Faitelson tras críticas por sanción

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Los ecos por la sanción impuesta a las Águilas del América siguen creciendo; ahora, el presidente de la Alcaldía Benito Juárez arremetió contra el periodista David Faitelson luego de que este señalara que el castigo impuesto sobre el Estadio Ciudad de los Deportes obedece más a un problema personal que a una queja en la comunidad aledaña al inmueble.

La sanción fue anunciada la tarde de ayer mientras el América se preparaba para recibir a los Tuzos del Pachuca en su compromiso correspondiente a la jornada 7 del Apertura 2025; la medida fue tomada después de que parte del equipo de logística del 'Ame' cerrara las calles que rodean el estadio sin una autorización previa y obstruyera el traslado de una persona que tuvo una urgencia médica.

Por eso, el gobierno de la zona determinó que el encuentro que se llevará a cabo la noche de hoy, 30 de agosto, tendría que ser a puerta cerrada y no se permitirá el ingreso de público a cualquier evento que tengan las Águilas en dicho estadio hasta que comprueben que el personal que labora en la zona recibió una capacitación sobre seguridad.

David Faitelson fue uno de los periodistas que alzaron la voz y se pronunciaron en contra del castigo impuesto a los de Coapa, es por eso que el alcalde de esa delegación arremetió contra él y realizó unas graves acusaciones.

Aquí el único que quiere ser protagonista es usted con sus mentiras. Le aclaro que no hay una sola amenaza ni petición de nada de las que señala; lo que sí hay es el cumplimiento de la normatividad. Punto. Mi trabajo es cuidar a los vecinos y eso lo haré siempre por encima de cualquier interés particular. En “apariencia”, lo que usted hace es vender su ética y su pluma a una empresa. Váyase acostumbrando: en Benito Juárez mandan los vecinos, no los intereses económicos a los que trata de defender confundiendo a la gente".

También en otra publicación, Luis Mendoza Acevedo aseguró que no darán marcha atrás en las medidas tomadas y seguirán actuando conforme lo marque la ley y lo que sea en beneficio para el pueblo.

¿Qué dijo David Faitelson?

El periodista israelita aseguró que la sanción impuesta para las Águilas del América no corresponde a un problema con la administración del inmueble, sino que es en respuesta a la negativa del club en proporcionarle un palco VIP y boletos requeridos para él y sus allegados.

Fuente: Tribuna del Yaqui