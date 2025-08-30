¡Walk-off en Philadelphia! Phillies vencen a los Braves en apretado encuentro de 10 entradas

Comparta este artículo

Philadelphia, Estados Unidos.- Los Philadelphia Phillies vencieron a los Atlanta Braves en un apretado encuentro que se tuvo que definir en entradas extras; el walkoff cayó en la décima entrada y los locales lograron asegurar la serie, al ganar los primeros tres duelos de manera consecutiva y terminando mañana con el cuarto compromiso.

El ganador del encuentro fue el lanzador relevista Matt Strahm, después de lanzar la décima entrada con solo un imparable, pero le anotaron una carrera, la cual se cuenta como sucia, pues proviene del 'corredor fantasma'. Hunter Stratton cargó con la derrota, pues no pudo contener la diferencia en el marcador y salió del encuentro al dejar la casa llena, pero los corredores heredados terminaron anotando, definiendo el marcador.

Las argollas se rompieron en el cierre del tercer episodio, pues Weston Wilson conectó un cuadrangular solitario, depositando la bola por detrás de los 400 pies del Citizens Bank Park. La respuesta de Atlanta llegó en la apertura del quinto rollo, pues Jurickson Profar comenzó la tanda con imparable y llegó a la registradora con un batazo de dos estaciones conectado por Matt Olson.

El encuentro se mantuvo con el empate y las nueve entradas no fueron suficientes, por lo que se tuvieron que jugar extra innings; en la apertura del décimo, la regla del corredor fue bien aprovechada por los Bravos, pues Nacho Alvarez Jr. conectó un sencillo y timbró la de la diferencia en la registradora.

En el cierre de la misma, Nick Castellanos comenzó la entrada recibiendo un golpe y las bases se llenaron gracias al imparable de Bryson Stott; Trea Turner fue el encargado de darle la vuelta al marcador, pues conectó un batazo que se internó en la pradera derecha, permitiendo que dos corredores anotaran y dejando en el terreno a los Bravos.

Para los Bravos no todas son malas noticias, pues, a pesar del revés, volvieron a contar con el abridor veterano Chris Sale, luego de que este pasara dos meses por una fractura de costilla. El último encuentro que había lanzado el zurdo fue el 18 de junio contra los Mets; en esa ocasión se quedó con la victoria al lanzar 8.2 entradas sin permitir anotación. En su regreso a los diamantes, Sale se fue sin decisión, pero lanzó seis entradas sólidas de solo una carrera permitida.

Fuente: Tribuna del Yaqui