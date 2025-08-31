Aaron Judge se mete al Top 5 de cuadrangulares con los Yankees; empata a Yogi Berra

Comparta este artículo

Chicago, Estados Unidos.- Aaron Judge sigue escribiendo su nombre dentro de la historia de los New York Yankees, pues con su vuelacercas 43 de la temporada, se metió al top 5 de peloteros con más cuadrangulares en la historia de los 'Bombarderos del Bronx', empatando al histórico receptor Yogi Berra.

El 'Juez' concretó su cita con la historia en el encuentro de los New York Yankees y los Chicago White Sox; Judge depositó el esférico por detrás de la barda del jardín central, conectando su cuadrangular 358 de su carrera, todas con la franela a rayas. Empató a Berra con la misma cantidad de cuadrangulares y se encuentra a tres palos de vuelta entera de empatar a Joe DiMaggio, con 361.

La lista la encabeza Babe Ruth con 659 home runs, Mickey Mantle es segundo lugar de la lista con 536 vuelacercas y Lou Gehrig es el tercer lugar en las estadísticas de la escuadra neoyorquina con 493 batazos depositados en las gradas. Tras diez años de carrera, Aaron Judge lleva paso virtual para romper el récord establecido por 'El Bambino', ya que en sus primeras 10 campañas, el lanzador y bateador que revolucionó el béisbol había conectado 238 home runs en comparación con los 358 de Judge.

White Sox evita la barrida ante los Yankees

Los Chicago White Sox ganaron el tercer encuentro de la serie contra los New York Yankees, evitando una barrida más en su temporada; el encuentro finalizó con un marcador apretado que se definió por los batazos de poder, pues de las cinco carreras anotadas, tres se produjeron con tablazos de cuatro estaciones.

Aaron Judge abrió el encuentro con su cuadrangular 43 del año y Will Robertson lo empató con un doblete en el cierre del primer episodio. La siguiente anotación cayó en la tercera entrada, con un doblete de Cody Bellinger y en la sexta entrada, Colson Montgomery lo volvió a empatar con un vuelacercas. La de la diferencia cayó en la octava entrada con un cuadrangular solitario de Lenyn Sosa.

El ganador del encuentro fue Cam Booser, a pesar de que solo pudo retirar un tercio, además de otorgar tres bases por bola, pero ningún corredor logró timbrar el home, mientras que Tim Hill cargó con la derrota, al permitir un cuadrangular solitario sin más daños.

Fuente: Tribuna del Yaqui