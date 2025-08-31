Afición de Chivas no perdona a 'Chicharito' Hernández y lo abuchea al entrar de cambio

Comparta este artículo

Guadalajara, Jalisco.- El delantero mexicano, Javier 'Chicharito' Hernández, volvió a la actividad con Chivas y vio minutos durante el partido de la jornada 7 contra Cruz Azul, encuentro que el conjunto tapatío perdió 2-1 y acrecentó su crisis de resultados. Aunado al mal resultado, el atacante se enfrentó al repudio de su afición, quien le expresó su descontento previo a su ingreso al minuto 70 en sustitución del juvenil Santiago Sandoval.

En las últimas semanas, el exjugador del Manchester United y Real Madrid ha estado expuesto al escrutinio por unos polémicos videos que compartió en redes sociales, lo que provocó que tuviera que ser sancionado por sus declaraciones. Con el anuncio de su ingreso, un sector del Estadio Akron lanzó abucheos para el romperedes, lo que parece indicar que la relación entre Hernández y la hinchada se encuentra fragmentada actualmente.

Tras el silbatazo final del encuentro, los presentes reprocharon a sus futbolistas por registrar una nueva derrota que lo tiene momentáneamente en la antepenúltima posición del Torneo Apertura 2025 con solo cuatro puntos, detrás de Querétaro y Puebla únicamente. Este resultado significó el cuarto descalabro de la temporada, ahora bajo el mando del argentino Gabriel Milito, cuya realidad como 'pastor' del Rebaño Sagrado es abrumante.

'Chicharito' y sus polémicas

Los escándalos extra cancha han provocado que Javier Hernández caiga del gusto de un amplio sector de la afición de Chivas. Sus expresiones sobre el papel de la mujer, la masculinidad y el feminismo le han valido muchas críticas, así como una multa por parte de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) y la exclusión de las campañas promocionales del para el Mundial de 2026, justa que se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá,

El Guadalajara expresó su rechazo a sus declaraciones y anunció que no renovará el contrato del delantero. Inclusive, Claudia Sheinbaum, presidenta de México, reaccionó al caso de 'Chicharito' y calificó sus comentarios de "muy machistas" y destacó la importancia de la igualdad sustantiva en la Constitución Mexicana.

