Afición de las Chivas del Guadalajara encara a directivos tras malos resultados del 'Rebaño'

Guadalajara, Jalisco.- Tras otra derrota en la Apertura 2025, la afición de las Chivas del Guadalajara abucheó al equipo y no dudó en encarar a los directivos del equipo y culparlos por el mal momento que atraviesa el club; el 'Rebaño' cayó ante el Cruz Azul en el Estadio Akron, ante unos 'Chivahermanos' que realizaron cánticos en forma de protesta.

El encuentro entre las Chivas y la 'Máquina', perteneciente a la jornada 7 del actual torneo, debía representar el regreso al triunfo para el conjunto jalisciense y fue todo lo contrario; apenas en el minuto dos de juego, José Paradela anotó su primer gol con la franela del Azul, con un zapatazo desde afuera del área; los locales empataron en el minuto 11 y, en los últimos segundos de la primera mitad, Carlos Rotondi puso el dos a uno definitivo.

Ante la desesperación por parte de los aficionados que se dieron cita en el inmueble de Guadalajara, el estadio al unísono comenzó con un cántico en forma de reclamo para los jugadores; al finalizar el encuentro, los jugadores se marcharon cabizbajos a los vestidores entre las rechiflas y abucheos por parte de todos los asistentes.

Mientras tanto, en las entrañas del estadio se suscitó otro reclamo, pero ahora contra parte de la directiva del club 'Rojiblanco', pues los aficionados se encontraron con Mariano Varela, director de futbol institucional, y a Jesús 'Chapo' Sánchez, el cual, desde que anunció su retiro, se unió al club como delegado deportivo de las Chivas.

En la conferencia de prensa posterior a la derrota del 'Rebaño', habló Gabriel Milito, director técnico del club, y aseguró que, a pesar del mal momento que atraviesa el club, no está entre sus planes abandonar a la institución. "Aprendí, quédese tranquilo, no voy a renunciar, aprendí de esos errores, no renuncio por nada del mundo".

Las Chivas del Guadalajara marchan en la posición 16 de la tabla con solo cuatro puntos ganados; su única victoria fue en la jornada 3 contra el Atlético San Luis y en sus últimos cuatro compromisos tiene tres derrotas y un empate.

Fuente: Tribuna del Yaqui