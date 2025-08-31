Alcaraz muestra su magia ante Rinderknech y avanza a cuartos de final del US Open

Comparta este artículo

Nueva York, Estados Unidos.- Con algunos 'trucos de magia' incluidos, Carlos Alcaraz derrotó por 7-6 (3), 6-3, 6-4 a Arthur Rinderknech el domingo en el Abierto de Estados Unidos y se convirtió en el hombre más joven en la era Open en llegar a 13 presencias en los cuartos de final de un Grand Slam.

Después de sacar un tiro por detrás de la espalda para ganar un punto ante el francés, el español señaló que "a veces, lo practico. No voy a mentir", dijo el cabeza de serie número 2, sobre la magia que entregó en el primer set. "Pero quiero decir, no lo practico, como, demasiadas veces. Solo en la práctica, si la oportunidad está ahí, lo intentaré. En el partido, es más o menos lo mismo. Si tengo la oportunidad, ¿por qué no?".

A los 22 años y 3 meses, Alcaraz es aproximadamente 6 meses más joven que Boris Becker cuando el alemán llegó a sus cuartos de final 13 en un Grand Slam, al igual que el sueco Björn Borg, que también llegó a esa cifra antes de cumplir 23 años.

Al principio, contra Rinderknech, un francés que jugaba tenis universitario en Texas A&M, Alcaraz cerró un servicio en blanco que hizo que el marcador fuera 2-2 de manera espectacular. Moviéndose a su derecha en la mitad de la cancha, Alcaraz se encontró en lo que parecía ser un mal lugar cuando Rinderknech golpeó y lo agarró a contrapié.

El francés lo intentó, pero no pudo ante el español

Pero Alcaraz envolvió su raqueta alrededor de su cuerpo y lanzó un tiro hacia arriba en la línea, por detrás de la espalda. Quizás sorprendido de que el punto no hubiera terminado, Rinderknech conectó una volea que aterrizó en la red. Una gran sonrisa cruzó el rostro de Alcaraz mientras miraba a su entrenador, Juan Carlos Ferrero, en las gradas. Alcaraz luego colocó su dedo índice derecho detrás de la oreja, como si reconociera los vítores de los espectadores.

Alcaraz terminó llevándose ese set en un desempate. Luego, a mediados del segundo, Alcaraz produjo otro esfuerzo digno de destacar con un pase ganador sin mirar, corriendo hacia adelante para llegar a una pelota corta y mirando hacia la línea como si fuera a golpear el revés de Rinderknech, pero en lugar de eso dirigió un golpe cruzado de derecha.

Alcaraz dio un paso más en búsqueda del título

El español está por cuarta ocasión en cuartos de final de Grand Slam de 2025, la primera vez en su carrera que se va de 4-4 en esa categoría en una temporada. Perdió ante Novak Djokovic en esa etapa en el Abierto de Australia en enero, ganó el Abierto de Francia en junio y perdió ante el número 1 Jannik Sinner en la final de Wimbledon en julio.

El oponente de Alcaraz el martes será Jiri Lehecka, un joven de 23 años de la República Checa. Lehecka avanzó a sus segundos cuartos de final de Grand Slam con una victoria por 7-6 (4), 6-4, 2-6, 6-2 sobre Adrian Mannarino.

Fuente: Tribuna del Yaqui