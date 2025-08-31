'Checo' Pérez regresa con Cadillac: Estos fueron sus primeros equipos y sus logros en F1

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace un par de días, se oficializó la llegada de Sergio Pérez a la escudería de Cadillac F1, lo que marcará el regreso del piloto mexicano a la categoría reina del deporte motor. El de Guadalajara, Jalisco, ha estado en la elite del automovilismo mundial por más de 15 años y 'Checo' cuenta con una carrera exitosa en varias categorías recorridas, no solo en la Fórmula 1.

Pérez Mendoza comenzó su paso en el automovilismo desde los 6 años, en la categoría de kart infantil en México; acompañado de su hermano, Antonio Pérez, 'Checo' tuvo un ascenso meteórico, pues en sus años de debut, logró cuatro victorias y un subcampeonato de su categoría. Su siguiente paso fue en la categoría juvenil, donde se convirtió en el piloto más joven en conseguir una victoria.

En 2003 tuvo su primera competencia internacional en Las Vegas, Estados Unidos, en la cual terminó en onceava posición; en su regreso a México, fue víctima de una injusticia y se le retiró la licencia para competir en la carrera de karting programada por la CART World Series, antecesora de la Indy Car. Emigró a la Skip Barber Racing School, siendo parte de la Escudería Telmex, y fue nombrado Novato del Año en el Campeonato Midwestern y se convirtió en el piloto mexicano más joven en ganar una carrera en el extranjero.

'Checo' Pérez en la Skip Barber Racing School

Para el 2005 y con solo 15 años, Pérez Mendoza fue acreedor de una beca por parte de la escudería para incursionar en el automovilismo europeo, en la Fórmula BMW de Alemania; su mejor año ahí fue en el 2006, pues alcanzó 2 podios y sumó 112 puntos con el equipo ADAC Berlin-Brandenburg. Tan solo un año después, se convirtió en piloto de pruebas para el equipo de México en el A1 Grand Prix.

Su progreso era a pasos agigantados y, a los 17 años de edad, se convirtió en el piloto más joven de la historia en lograr un campeonato en la Fórmula 3 británica, al ganar 14 carreras con 19 podios, 12 poles y 12 vueltas rápidas. En 2008 y gracias a su gran nivel, corrió en la división internacional, donde terminó el año en cuarta posición, lo que le bastó para ser llamado a la antesala de la Fórmula 1.

El piloto mexicano participó en la F3 Británica

'Checo' llegó con el equipo Barwa International Campos a la GP2 Asia Series, donde concluyó el campeonato en séptimo puesto y fue llamado al serial principal, GP2 Series en 2009. Tras su paso por diversos equipos y subcategorías, Pérez logró el subcampeonato de la GP2, solo por detrás de Pastor Maldonado y, un año después, tuvo su primer contacto con los monoplazas de la F1, al participar en la pretemporada con el equipo Sauber.

A finales del 2010, Sauber anunció la incorporación del mexicano como piloto principal, además de una relación comercial con empresarios mexicanos que impulsaron a Pérez en su carrera dentro del automovilismo; su primer podio llegó en el 2012 durante el GP de Malasia, cuando terminó en segunda posición. A partir de ahí, recorrió varios equipos como McLaren y Force India, pero su despegue llegó con el equipo Racing Point, con el cual consiguió su primera victoria dentro de la F1.

Sus mejores años fueron con Red Bull, donde estuvo por cuatro temporadas, en las cuales consiguió un total de cinco victorias y 29 podios, además de un subcampeonato en el Mundial de Pilotos y tres Campeonatos de Constructores. Tras un mal 2024, Pérez anunció su salida de la escudería para tomar un año de descanso y regresar este 2025 a la Fórmula 1 con el equipo de Cadillac.

Fuente: Tribuna del Yaqui