Edson Álvarez fue titular con el Fenerbahçe; el mexicano debutó con victoria en Turquía

Ankara, Turquía.- El capitán de la Selección Mexicana, Edson Álvarez, tuvo su presentación con el Fenerbahçe y fue de una manera inmejorable; los 'Canarios Amarillos' golearon al Gençlerbirligi en la jornada 4 de la Superliga de Turquía, y el 'Machín' estuvo en el 11 titular, además, disputó los 90 minutos de su primer partido.

Apenas a mitad de semana, se supo que el Fenerbahçe despidió al entrenador portugués, José Mourinho, después de quedar eliminado en la fase preliminar de la Champions League. 'The Special One' llegó al club con la consigna de meter a la escuadra a las competencias internacionales, pero tras su fracaso, se terminó el contrato que, en principio, estaba pactado hasta 2026.

Pedro Miguel Pereira marcó la primera anotación del encuentro, pero fue en propia puerta; el defensa central del Gençlerbirligi metió un autogol al minuto 11, mientras intentaba rechazar el balón. El delantero marroquí En-Nesyri fue el héroe de la jornada, pues marcó un doblete en menos de 5 minutos, mandando el encuentro con diferencia de tres en el marcador previo al descanso. Dimitris Goutas marcó el de honor en el minuto 64.

Después de la salida de Mourinho, se pensó que la continuidad de Álvarez estaba en riesgo, ya que el portugués fue el principal artífice para la llegada del mexicano al club; este encuentro tuvo como mandamás interno a Zeki Murat Gole, el cual no dudó en darle la confianza a Edson. El 'Machín' disputó los 90 minutos del encuentro y generó una oportunidad donde casi marca su primer tanto en tierras otomanas; con los pases estuvo fino, pues acertó el 89 por ciento de los balones enviados y en los duelos cara a cara salió bien librado, pues ganó tres duelos, además de generar una falta en zona defensiva.

El siguiente duelo del Fenerbahçe será el domingo 14 de septiembre contra el Trabzonspor; este encuentro será una prueba difícil para los 'Canarios Amarillos', ya que su rival marcha en segundo lugar en la tabla de posiciones, al haber ganado sus cuatro partidos hasta ahora. Ese encuentro será la presentación de Edson Álvarez ante la afición de su equipo, ya que se disputará en Sükrü Saracoglu Stadyumu.

Fuente: Tribuna del Yaqui