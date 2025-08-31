El mexicano Jarren Duran conecta cuadrangular de campo y los Red Sox vencen a los Pirates

Comparta este artículo

Boston, Estados Unidos.- Los Boston Red Sox vencieron a los Pittsburgh Pirates con marcador de cinco carreras contra dos; el mexicoamericano Jarren Duran fue el que más aportación tuvo, pues conectó un cuadrangular dentro del campo, además de producir tres rayitas y complementó el trabajo de Lucas Giolito, el cual volvió a lucir sobre la loma.

El ganador del encuentro fue el derecho nacido en California, Estados Unidos; lanzó seis entradas sólidas, en las cuales solo permitió tres imparables y recibió una carrera; Giolito otorgó cinco pasaportes y ponchó a seis rivales. El as de la rotación de los Medias Rojas tuvo su segunda apertura de calidad consecutiva, ya que el 26 de este mes, lanzó ocho entradas en blanco contra los Baltimore Orioles.

La primera anotación del encuentro vino por parte de los visitantes, luego de que Giolito otorgó tres bases por bola seguidas y Nick Gonzales timbró en la registradora con un wild pitch. En el cierre de la quinta cayó el empate para los Red Sox; Romy Gonzalez se puso en circulación por un error del parador en corto del visitante, avanzó a tercera con un doble de terreno conectado por Carlos Narváez y Roman Anthony fue dominado con roletazo al cuadro, pero logró enviar a home la del empate.

Alex Bregman fue golpeado y se puso en base al igual que Narváez y llegó el turno de Jarren Durán; el mexicoamericano conectó una línea al jardín derecho central, la cual no pudo ser cortada por los patrulleros; la bola se internó en lo más lejano de la pradera y se quedó pegada a la barda, justo donde marca los 420 pies de longitud. Durán hizo valía de su velocidad y llegó a home sin necesidad de barrerse, completando el batazo de tres carreras.

Ceddanne Rafaela fue el encargado de mandar a home la quinta anotación con un infield hit y, por los Piratas, Alexander Canario conectó un cuadrangular solitario en la séptima entrada, anotando la segunda carrera para los 'Filibusteros'. Con esta victoria, los Medias Rojas evitaron la barrida, pues perdieron los primeros dos encuentros de la serie y mañana recibirán a los Cleveland Guardians.

