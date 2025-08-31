Inter de Miami vs Seattle Sounders; dónde ver EN VIVO la final de la Leagues Cup

Comparta este artículo

Seattle, Estados Unidos.- La edición 2025 de la Leagues Cup llegará a su fin con la gran final entre dos escuadras de la MLS; el Seattle Sounders fungirá como local y recibirá al Inter de Miami, los cuales buscan su segundo título de la copa, luego de haber alzado el trofeo en la edición 2023.

Ambas escuadras marchan invictas en la Leagues Cup; el Seattle Sounders comenzó el torneo propinando una goliza histórica al Cruz Azul de siete goles contra cero; en la jornada 2 vencieron por la mínima al Santos Laguna y cerraron la fase de grupos derrotando a los Xolos de Tijuana; en los cuartos de final vencieron en penales al Puebla y en las semifinales vencieron 2-0 al LA Galaxy con un jugador menos.

El Inter de Miami también concluyó la fase de grupos, aunque con un empate; inició su paso en la copa venciendo al Atlas con un gol de último minuto. Para la jornada 2, vencieron al Necaxa en penales, con la baja sensible de Lionel Messi, que salió lesionado al inicio del encuentro y finalizó la fase de grupos con victoria ante Pumas. En la primera fase de eliminación directa, eliminó a Tigres con doblete de Luis Suárez y en la semifinal eliminó al Orlando City con dos goles de Messi.

Será la primera ocasión que estos dos equipos se vean las caras en la Leagues Cup, ya que en el formato anterior no compartieron grupo y tampoco se cruzaron en la fase de eliminación directa. El único encuentro del que se tiene registro fue en la jornada 3 de la temporada 2022 de la MLS; en aquella ocasión, el equipo de la Florida se llevó la victoria con marcador de un gol a cero.

Detalles del Inter de Miami vs. Seattle Sounders de la Leagues Cup

Estadio: Lumen Field, Seattle, Estados Unidos

Fecha: 31 de agosto

Horario: 18:00 horas (horario CDMX)

Dónde ver: TV Azteca/ MLS Season Pass/ Apple TV

Probables alineaciones de la final de la Leagues Cup:

Seattle Sounders: Stefan Frei, Alex Roldán, Yeimar Gómez Andrade, Jackson Ragen, Nouhou Tolo, Reed Baker-Whiting, Paul Rothrock, Cristian Roldán, Obed Vargas, Jesús Ferreira y Osaze De Rosario.

Inter de Miami: Óscar Ustari, Ian Fray, Gonzalo Luján, Maximiliano Falcón, Jordi Alba, Sergio Busquets, Yannick Bright, Rodrigo De Paul, Telasco Segovia, Lionel Messi y Luis Suárez.

Fuente: Tribuna del Yaqui