Joan García y el arbitraje rescatan al Barcelona en su visita al Rayo Vallecano

Barcelona, España.- El campeón Barcelona cedió sus primeros puntos de la temporada, pero gracias a su arquero Joan García es que pudo rescatar uno con el empate 1-1 en su visita al Rayo Vallecano, que le jugó de tú a tú al cuadro blaugrana...y al arbitraje.

Ambos conjuntos sostuvieron un duelo de ida y vuelta durante los primeros minutos, en el que los dos equipos tuvieron oportunidades para abrir el marcador, pero los guardametas Joan García y Augusto Batalla estuvieron acertados.

Y cuando parecía que se irían al descanso con empate sin goles, Lamine Yamal se internó en el área rodeado de rivales, y tras una serie de regates cayó al césped por el toque de un zaguero, y el silbante no dudó en señalar la pena máxima.

Los jugadores del Rayo reclamaron enfurecidos, pero el VAR no echó atrás la decisión del colegiado y fue el propio juvenil azulgrana el que cobró con jerarquía, engañando al guardameta con un toque a la derecha para decretar el 0-1, al minuto 40. Fue el segundo gol de la campaña del joven de 18 años y su primer penalti para el Barcelona. Convirtió un penalti para España a principios de este año. "Me habían hecho faltas, me sentí confiado y siempre estoy listo para ponerme al equipo en la espalda", dijo Yamal.

Yamal anota de penal

La presión del Rayo y la rapidez de Jorge de Frutos, Álvaro García e Isi Palazón crearon repetidamente espacio detrás de la línea defensiva alta del Barcelona. Pero Joan García hizo cinco atajadas clave, incluida la de De Frutos y Andrei Ratiu en el mano a mano.

Pero en la segunda mitad, el exportero del Espanyol no pudo hacer nada para evitar que el suplente Fran Pérez aprovechara una volea en un tiro de esquina cuando se quedó completamente desmarcado en el segundo palo a los 67 para conseguir la igualada.

"Tenemos que controlar mejor el balón. Tenemos que estar contentos con el punto", dijo el entrenador del Barcelona, Hansi Flick. "Joan García ha hecho un partido fantástico hoy".

Fermín López jugó como suplente en la segunda mitad en medio de especulaciones de que el Chelsea quiere fichar al mediocampista del Barcelona antes de que se cierre la ventana de transferencia de verano el lunes.

Fuente: Tribuna del Yaqui