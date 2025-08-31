Julio Rodríguez impulsa dos y Andrés Muñoz logra su rescate 32 con Seattle

Comparta este artículo

Cleveland, Estados Unidos.- El dominicano Julio Rodríguez conectó un hit dentro del cuadro que remolcó par de carreras y los Seattle Mariners rompieron una racha de siete derrotas consecutivas como visitantes con una victoria el domingo por 4-2 sobre los Cleveland Guardians para salvar el final de la serie de tres juegos.

El pitcheo combinado de los Mariners admitió únicamente dos hits y extendió su ventaja a tres juegos sobre los Guardians por el tercer puesto de comodín de la Liga Americana. Seattle entró en el encuentro dos juegos por delante de Kansas City.

Julio conecta el sencillo dentro del cuadro

El cubanomexicano Randy Arozarena conectó un jonrón de dos carreras para los Mariners, que recibieron seis sólidas entradas de Bryce Miller (4-5). El derecho permitió solo dos hits, en lanzamientos consecutivos en el tercero, el primero un doble de Steven Kwan y el siguiente un cuadrangular de Daniel Schneemann para las dos carreras de Cleveland.

Miller tuvo un par de descuidos ante Cleveland

Gabe Speier y Matt Brash lanzaron cada uno una entrada perfecta y el cerrador mexicano Andrés Muñoz trabajó la novena para su salvamento 32. El mochiteco retiró a Kwan y Schneemann con chocolates y después obligó a José Ramírez a sacar una línea a primera para el out 27.

Raleigh felicita a Muñoz después de conseguir el rescate

La velocidad de Rodríguez ayudó a los Mariners a romper un empate 2-2 en la séptima. Después de que dos corredores se embasaron, el abridor de los Guardians, Tanner Bibee (9-11), fue retirado con un out para dejar su lugar al relevista Matt Festa, quien retiró a Arozarena con un rodado antes de caminar intencionalmente al toletero Cal Raleigh. Rodríguez siguió con una rola por el medio y venció el tiro del segunda base Schneemann a primera cuando J.P. Crawford y Cole Young anotaron. Los Guardians desafiaron la llamada del umpire, pero la decisión fue confirmada por la revisión de la repetición.

Previamente, el jonrón 26 de Arozarena empató el juego 2-2 en el quinto. Crawford conectó un sencillo, y un out más tarde, Arozarena sacó el lanzamiento de Bibee en cuenta de 2-1 a las gradas del jardín izquierdo para el primer jonrón de su carrera en 96 turnos al bate contra Cleveland.

Fuente: Tribuna del Yaqui