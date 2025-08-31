Lewis Hamilton será penalizado GP de Monza; perderá cinco puestos en la casa de Ferrari

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tal parece que las cosas para el siete veces campeón del mundo empeoran conforme avanza la temporada, pues Lewis Hamilton deberá enfrentar una dura penalidad que se aplicará en el Gran Premio de Monza, la carrera que se considera la casa de Ferrari, ya que se encuentra a escasos kilómetros de la fábrica de Maranello y las gradas se llenan de 'tifosis'.

Lewis Hamilton abandonó el Gran Premio de los Países Bajos debido a un accidente; mientras intentaban hacer un undercut a George Russell de Mercedes, los ingenieros de Ferrari le pidieron a Hamilton apretar el ritmo, pero este cometió un despiste que lo dejó fuera de la competencia. En la vuelta 24, Hamilton pisó la pintura que está en la cima de la curva peraltada, lo que causó que perdiera el control y terminara contra las barreras.

A pesar del accidente, la sanción no proviene de ahí, ya que no afectó a ningún otro piloto y tampoco realizó una maniobra peligrosa; el problema radicó en la vuelta de instalación, antes de arrancar la carrera. El piloto inglés ignoró las indicaciones de doble bandera amarilla en el circuito, sobrepasando el límite de velocidad establecido para la vuelta de instalación; la sanción serán cinco puestos de penalidad en la parrilla de salida del Gran Premio de Monza.

Lewis Hamilton está teniendo una de sus peores temporadas de su carrera y abiertamente ha confesado no sentirse del todo cómodo y también sugirió que la escudería debía buscar su reemplazo pronto, ya que su desempeño estaba dejando que desear. Actualmente marcha en sexta posición en el Campeonato de Pilotos con 109 unidades, por detrás de su coequipero, Charles Leclerc, que ha conseguido 151 puntos.

Después de los 15 Grandes Premios celebrados, Lewis Hamilton no ha conseguido subir al podio con la escudería del 'Cavallino Rampante'; su mejor posición en esta temporada ha sido la cuarta posición que ha logrado en tres temporadas diferentes. Su peor clasificación fue cuando terminó en el puesto 12 en el GP de Hungría y también fue descalificado en el Gran Premio de China.

