MLB: Con joya de Tarik Skubal, Tigers pintan de blanco a los Royals

Kansas City, Estados Unidos.- El zurdo Tarik Skubal lució dominante sobre la lomita para espaciar cuatro imparables a lo largo de siete entradas completas; los Tigers anotaron cuatro veces ante Michael Wacha en la quinta entrada, y Detroit venció el domingo 5-0 a los Kansas City Royals en el juego decisivo de su serie de tres encuentros.

Skubal (12-4), quien venía de sufrir su primera derrota en más de seis semanas, ponchó a cuatro y dio una base por bolas. Fue su undécima apertura con al menos seis entradas y sin carreras permitidas esta temporada. Eso rompió un empate con Denny McLain en 1969 por la mayor cantidad de aperturas de este tipo en la historia de la franquicia.

Fue un duelo crucial entre rivales de la División Central de la Liga Americana. Los Tigers comenzaron el día con una ventaja de medio juego sobre Toronto, líder del Este, por el mejor récord de la Liga Americana, mientras que Kansas City se había acercado a dos juegos de Seattle en la carrera por el comodín.

Wacha (8-11) llevaba un juego similar a Skubal hasta el quinto inning, permitiendo un solo corredor y ponchando a cuatro. Pero las cosas de repente se torcieron, comenzando con una base por bolas a Spencer Torkelson y un sencillo con un out de Zach McKinstry.

Jake Rogers siguió con un elevado que el jardinero central Tyler Tolbert jugó mal, lo que resultó en un triple de dos carreras. Colt Keith agregó una línea que se transformó en un doble de dos carreras, y Gleyber Torres conectó un rodado que atravesó el cuadro para poner el 4-0.

Wacha se fue después de cuatro entradas y dos tercios. Completó su labor con cuatro carreras, cuatro hits y una base por bolas. Daniel Lynch IV, Jotahan Bowlan, Sam Long y Taylor Clarke se hicieron cargo del resto.

El batazo de tres esquinas de Rogers llegó después de que Tolbert calculó mal su elevado, que rebotó en la pared y regresó a la mitad del cuadro. Luego, en el séptimo, Tolbert permitió que el elevado de rutina de Rogers cayera entre el jardín izquierdo y el central para un doble.

