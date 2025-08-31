Oscar Piastri se lleva la bandera de cuadros en Zandvoort; resultados del GP de Países Bajos

Comparta este artículo

Zandvoort, Países Bajos. —El piloto australiano Oscar Piastri se llevó la victoria en el Gran Premio de los Países Bajos y amplió aún más la ventaja en el Campeonato de Pilotos en referencia a su coequipero en McLaren, Lando Norris, el cual no pudo completar la carrera debido a un problema mecánico en su monoplaza; el piloto de casa, Max Verstappen, terminó en segundo lugar, mientras que el tercer lugar del podio fue para Isack Hadjar, con su primer top 3 de su carrera.

Piastri arrancó en la primera posición después de romper el récord de pista durante la Q3; en la salida, tuvo un arranque limpio y se afianzó como puntero, mientras que detrás, Norris perdió la segunda posición ante un Verstappen que estuvo a nada de irse contra las barricadas y causar el abandono de los dos monoplazas.

El legendario piloto inglés, Lewis Hamilton, sigue sin poder recomponer el camino desde que llegó a Ferrari, pues sufrió un accidente por un despiste mientras se encontraba rodando en aire limpio; el otro piloto del 'Cavallino Rampante', Charles Leclerc, tampoco pudo completar la carrera debido a un fuerte contacto con Kimi Antonelli, del cual el monegasco salió con la peor parte, teniendo que abandonar la competencia con el monoplaza destrozado.

El tercer y último piloto en abandonar el GP fue Lando Norris, que a solo siete vueltas de la bandera a cuadros tuvo que apartarse de la pista, ya que su monoplaza comenzó a expulsar grandes cantidades de humo y perdió potencia en el segundo sector del circuito; esto pone en jaque su lucha por el título de pilotos, ya que ahora Oscar Piastri tiene una ventaja de 34 unidades y solo siete Grandes Premios por disputar.

El piloto del día fue Hadjar, el cual logró su primer podio de su carrera, cerrando un fin de semana impoluto, en el cual destrozó a su compañero en Racing Bulls, Liam Lawson; el francés se clasificó en cuarta posición y supo lidiar con la presión que George Russell le imprimió en los últimos giros, además de verse beneficiado por el abandono de Norris. Isack Hadjar es el segundo novato en lograr podio en la temporada de F1, pues en el GP de Canadá, Andrea Kimi Antonelli terminó en tercera posición con la escudería Mercedes.

Fuente: Tribuna del Yaqui