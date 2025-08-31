O'Ward abandona en Nashville tras un accidente en el cierre de temporada de IndyCar

Comparta este artículo

Tennessee, Estados Unidos.- Del cielo al suelo podría calificarse para el mexicano Pato O'Ward la jornada de este domingo en la IndyCar 2025 que vivió su última fecha de la temporada, una carrera llena de emociones en el circuito Nashville Superspeedway.

O'Ward comenzó desde la pole, todo marchaba bien e incluso parecía encaminarse hacia una tercera victoria hasta que una falla en un neumático lo hizo chocar contra la barda mientras lideraba la carrera.

El piloto regiomontano ya se había asegurado el segundo lugar en la clasificación del campeonato y quería darle a McLaren Racing una barrida del día después de que Oscar Piastri ganara el Gran Premio de Holanda. Habría sido la primera vez en 49 años que McLaren ganaría las carreras de IndyCar y Fórmula 1 el mismo día.

El mexicano corrió con mala suerte en esta prueba

Pato dijo que había tenido una falla previa en los neumáticos en Nashville durante una prueba y que le preocupaba la durabilidad de los Firestone durante todo el fin de semana. Al principio de la carrera, Palou tuvo una falla en los neumáticos poco después de una impresionante pelea rueda a rueda con O'Ward por el liderato.

"Esperemos que Firestone pueda ayudarnos para el próximo año, porque apesta saber que (una falla en los neumáticos) puede ser una posibilidad y varios autos tienen ese problema y luego los muchachos que golpean la pared a 200 millas por hora somos nosotros", dijo O'Ward. "Puedo decirles que realmente puedes sentir esos golpes, así que realmente espero que puedan solucionarlo de alguna manera y que eso no sea una preocupación porque no nos gusta correr con eso en la parte posterior de nuestras cabezas".

Sin embargo, el mal augurio se cumplió cuando el mexicano sufrió un accidente poco después de la mitad de la prueba, lo que terminó con sus ilusiones de cerrar de gran manera su campaña. O'Ward se veía fuerte en cada vuelta, pero la pinchadura de un neumático terminó con su participación, llevándolo a chocar contra el muro de contención.

Al final, Josef Newgarden salvó su miserable año al ganar su primera carrera de la temporada. Su equipo, Team Penske corrió desde el pit lane para celebrar con él en la pista. Tuvieron que pasar a Alex Palou, quien aseguró su cuarto título de IndyCar con dos carreras restantes, mientras hacía donas de celebración en el césped del cuadro después de su segundo lugar.

Fuente: Tribuna del Yaqui