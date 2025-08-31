'Pato' O'Ward arrancará desde la Pole Position; dónde ver EN VIVO el Music City GP de IndyCar

Comparta este artículo

Nashville, Estados Unidos.- La última carrera del año en la IndyCar llegó y el piloto mexicano, Patricio O'Ward, buscará cerrar con broche de oro su mejor temporada en la categoría con más velocidad en el mundo; 'Pato' arrancará desde la Pole Position e intentará obtener su tercera victoria de la campaña en el Borchetta Bourbon Music City Grand Prix o GP de Nashville.

El GP de Nashville o Borchetta Bourbon Music City Grand Prix se corre en el Nashville Superspeedway, aunque algunos años se realizó en un circuito urbano por la ciudad que atravesaba partes emblemáticas de la zona; la carrera se celebra en un óvalo con forma 'D', el cual cuenta con una longitud de 1.33 millas o 2.14 metros y 14 grados de inclinación en sus curvas, diseñado para que los monoplazas alcancen velocidades superiores a los 325 kilómetros por hora.

En la sesión de clasificación, el mexicano fue el único piloto en superar las 201 millas, afianzándose la primera posición para la carrera del 31 de agosto; 'Pato' alcanzó una velocidad máxima de 202.621 millas por hora, logrando su segunda Pole Position del año. La primera línea la completa David Malukas, del equipo A.J. Foyt Enterprises, seguido por Christian Lundgaard, coequipero de O'Ward en la escudería Arrow McLaren.

El piloto español, Álex Palou del Dale Coyne Racing, aseguró su cuarto título de la IndyCar dos carreras atrás, mientras que Patricio O'Ward logró afianzarse con la segunda posición del campeonato, concretando su mejor año en la categoría. Propulsado por el motor Chevrolet, el regio parte como favorito para llevarse la carrera, aunque se espera una dura batalla en el óvalo, pues Palou tendrá que remontar desde la cuarta posición.

Detalles del Borchetta Bourbon Music City Grand Prix de la IndyCar

Pista: Nashville Superspeedway, Nashville, Estados Unidos

Fecha: 31 de agosto

Horario: 12:00 horas (horario CDMX)

Dónde ver: ESPN/Disney+

Top 10 de la parrilla inicial

'Pato' O’Ward – Arrow McLaren David Malukas – A.J. Foyt Enterprises Christian Lundgaard – Arrow McLaren Álex Palou – Chip Ganassi Racing Scott Dixon – Chip Ganassi Racing Josef Newgarden – Team Penske Scott McLaughlin – Team Penske Kyffin Simpson – Chip Ganassi Racing Felix Rosenqvist – Meyer Shank Racing Will Power – Team Penske

