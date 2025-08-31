¡Se va del AC Milan! 'Santi' Giménez aceptó ser intercambiado por los 'Rossoneri' a la Roma

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de dos semanas llenas de rumores sobre el futuro de Santiago Giménez, el propio delantero mexicano habría aprobado ser intercambiado por el AC Milan; el conjunto de la Roma sería la próxima casa para 'Santi' después de un inicio complicado con el club 'Rossoneri' en la Serie A de Italia.

Antes del silbatazo inicial de la temporada 2025-2026 en el 'Calcio', se comenzó a especular en los medios europeos que el AC Milan había comenzado negociaciones con el Bayer Leverkusen para hacerse de los servicios de Victor Boniface, pero este cambio se descartó después de que el nigeriano resultara lesionado y tendrá que estar alejado de las canchas por un tiempo indeterminado.

Los rumores sobre la salida de Giménez del AC Milan siguieron creciendo, pues algunos medios aseguraron que se estaba negociando con la Roma; el conjunto milanés estaba interesado en hacerse de los servicios del futbolista ucraniano Artem Dovbyk, mientras que la 'Loba' recibiría al mexicano de manera definitiva.

La agente de Santiago Giménez, Rafaela Pimienta, salió a desmentir lo comentado por los medios de comunicación especializados en el balompié europeo, argumentando que tanto el jugador como el equipo estaban satisfechos por el trabajo realizado hasta ahora y aseguró que 'Santi' estaba comprometido con su proyecto dentro del AC Milan. "Puedo asegurar que los reportes son falsos. No hay negociación alguna en curso. Santi está comprometido con el proyecto del Milan y con su desarrollo como futbolista".

Todo dio un giro inesperado con las declaraciones del director deportivo del club 'Rossoneri', Igli Tare, el cual aceptó que el equipo estaba en negociaciones con la Roma para enviar a Santiago Giménez a sus filas. "Estamos evaluando un intercambio entre Dovbyk y Santi Giménez, veremos después del partido. Si es posible, procederemos con el intercambio… de lo contrario, nos quedaremos con el equipo actual", aseguró el directivo.

Ahora, el periodista italiano, Fabrizio Romano, informó que el seleccionado nacional ya fue notificado de manera oficial por el AC Milan sobre su probable intercambio y no solo eso, también informó que Giménez dio luz verde para que se concrete la transacción, así que es probable que en las próximas horas se tenga el anuncio oficial.

