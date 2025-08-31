Toronto Blue Jays apalea a los Brewers y rescatan el del honor en el tercero de la serie

Comparta este artículo

Toronto, Canadá.- Los Toronto Blue Jays evitaron la barrida al vencer a los líderes de la MLB en el tercero de su serie; la novena canadiense venció con marcador abultado, pues anotaron ocho carreras, contra cuatro marcadas por los Milwaukee Brewers, y lograron evitar la barrida en el Rogers Centre.

El ganador del encuentro fue el relevista Tommy Nance, el cual entró en la quinta entrada y retiró a tres bateadores sin permitir daño, además de recetar un ponche, dejando una minúscula efectividad de 0.82, mientras que el descalabro fue para Brandon Woodruff, ya que recibió 10 hits y las ocho anotaciones, pero solo cinco de ellas fueron limpias.

William Contreras inauguró el marcador en la primera entrada, con su cuadrangular número 17 de la temporada, impulsando a Jackson Chourio, que había conectado un imparable. La respuesta de los 'Pájaros Azules' no tardó en caer, pues en el cierre del primer inning, la ofensiva local empató el encuentro; George Springer llegó a la primera almohadilla después de ser golpeado, Vladimir Guerrero se puso en primera en jugada de selección y ambos fueron enviados a home con un batazo de dos estaciones de Nathan Lukesy; entró una más con elevado de sacrificio de Ernie Clement.

Una entrada después, la ventaja para los canadienses siguió aumentando; Myles Straw negoció un pasaporte y se descolgó desde la primera almohadilla con un batazo de George Springer, en el cual el jardinero izquierdo chocó contra la barda, lo que permitió que el corredor anotara y Springer alcanzara la tercera base.

Los Brewers empataron el encuentro solo una entrada después; Brice Turang abrió la tanda con un cuadrangular solitario y William Contreras impulsó su tercera carrera del encuentro con un sencillo. Vladimir Guerrero Jr. devolvió la ventaja para Toronto y en la quinta entrada, cayó un rally de tres carreras que puso el marcador definitivo; Tyler Heineman y Myles Straw fueron los artífices de las tres anotaciones.

Ambos equipos se encuentran en el liderato de su división; los Toronto Blue Jays tienen foja de 79 victorias contra 58 descalabros y tienen 2.5 juegos de ventaja sobre los New York Yankees, mientras que los Brewers son el club más ganador de todas las Grandes Ligas, al ser el único en toda la gran carpa en superar las 80 victorias, acumulando 85 triunfos.

Fuente: Tribuna del Yaqui