Will Smith se convierte en héroe en el Walkoff de los Dodgers sobre los Diamondbacks

Los Ángeles, Estados Unidos.- Los Angeles Dodgers dejaron tendidos en el terreno a los Arizona Diamondbacks, después de que los visitantes empataron el encuentro en las últimas entradas; el receptor del equipo californiano, Will Smith, se puso la capa de héroe, pues conectó el batazo de cuatro estaciones que definió el partido.

Blake Treinen fue el lanzador que se llevó la victoria, al retirar la novena entrada en riguroso orden sin daño alguno, además de recetar un ponche; Yoshinobu Yamamoto tuvo una sólida actuación, pues lanzó siete entradas de una carrera en las cuales permitió cuatro imparables y recetó diez ponches; aunque dejó el juego ganado, terminó saliendo sin decisión. El serpentinero que cargó con la derrota fue John Curtiss, el cual lanzó en la novena entrada y recibió el cuadrangular del walkoff.

La anotación que rompió el cero cayó en la primera tanda con los maderos de los Dodgers; Freddie Freeman impulsó la de la quiniela con un batazo de dos estaciones, impulsando a Mookie Betts, y Andy Pages trajo una más al ser dominado con rola al cuadro. En la cuarta entrada cayó la primera por Arizona, con un sencillo de Adrian Del Castillo, y Miguel Rojas volvió a ampliar la ventaja con un imparable en el cierre del cuarto rollo.

Andy Pages trajo la cuarta anotación para Los Ángeles con un sencillo, enviando a home a Betts; cuando parecía que el encuentro había tomado rumbo definitivo, cayó un jugoso rally para los de Arizona en la octava tanda. Geraldo Perdomo y Ketel Marte dieron la voz de ataque, ligando imparables con dos hombres fuera, y Corbin Carroll empató los cartones con un solo swing, sacando la pelota a la barda contraria para poner el 4-4.

En el cierre de la novena, Dalton Rushing abriría la tanda, pero Dave Roberts movió sus fichas y metió al juego a Will Smith en calidad de bateador designado y el plan le funcionó a la perfección. En apenas su segundo lanzamiento del turno, Smith cazó una recta de 96 millas que se quedó en el centro, finiquitando el encuentro y dejando tendidos en el terreno a los 'Dbacks'.

