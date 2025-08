Con poder y liderazgo, Cal Raleigh brilla en la mejor temporada de su carrera en la MLB

Comparta este artículo

Seattle, Estados Unidos.- Durante mucho tiempo, Cal Raleigh, receptor de los Seattle Mariners, ha sido más conocido por su apodo, 'Big Dumper', uno al que hace honor al depositar gran cantidad de pelotas en los asientos de los jardines en los estadios de Major League Baseball (MLB) esta campaña.

Dan Wilson, timonel del equipo, es uno de los que se muestran asombrados por su talento. "Eso es lo que obtienes de Cal", dijo Wilson. "Noche tras noche, bloqueando bolas, llamando el juego, liderando un cuerpo de lanzadores, sacando corredores, eso es lo que hace Cal y lo hace muy bien".

Pero a lo que Wilson se refiere no es precisamente al prodigioso poder de Raleigh, sino a cómo el jugador de 28 años maneja la posición defensiva más exigente en el diamante de beisbol: la receptoría.

El jugador maneja una posición muy difícil

En lo que va de la campaña, Raleigh ha conectado 42 jonrones, con ritmo para llegar a los 60 vuelacercas, y con la oportunidad de alcanzar el récord de la Liga Americana en poder de Aaron Judge de 62 palos de vuelta entera. Eso probablemente sería divertido de ver bajo cualquier circunstancia.

Sin embargo, el hecho de que el campeón del Derby de Jonrones del MLB All-Star Game también sea responsable de guiar al cuerpo de lanzadores de los Mariners en la mayoría de las noches lo hace aún más impresionante.

Llevó su poder al Derby de Jonrones del All-Star Game

En este momento, Seattle se encuentra en plena carrera por un lugar en los playoffs de la Liga Americana con un récord de 60-53, y los Mariners confían en el bate y el cerebro de Raleigh para tratar de llegar a la postemporada por apenas tercera ocasión desde la campaña 2001.

Sin embargo, el trabajo diario que incluye reuniones, por un lado, estudio de películas, llamadas de lanzamientos, también tiene el desgaste del lado físico. El ganador del Guante de Oro 2024 pasa la mayor parte del tiempo en cuclillas, manejando el juego, recibiendo dolorosos foules en todas partes de su físico y sometiendo su cuerpo de 1.88 metros y 107 kilos a prueba durante cuatro o cinco noches a la semana. Y todo esto mientras batea jonrones.

Exigencia y desgaste

Para algunos, tal vez el hecho de que Raleigh haya tardado algunos años en emerger como una verdadera superestrella de MLB no sea sorprendente. Raleigh está en su cuarta temporada completa con los Marineros, y la curva de aprendizaje para los receptores jóvenes puede ser severa y la parte defensiva del trabajo tiene prioridad. En las Mayores, hay una larga lista de receptores que nunca fueron buenos con el madero, pero que forjaron largas carreras como defensivos.

Raleigh es un hombre de muchos talentos y su poder siempre fue evidente. Conectó 27 jonrones en 2022, 30 al año siguiente y 34 la temporada pasada. Ahora está en ritmo para alcanzar los 50 cuadrangulares y tal vez más. Solo hay otros cinco jugadores en la historia de MLB que han bateado al menos 40 jonrones mientras se desempeñaban principalmente como receptores: Salvador Pérez (48), Johnny Bench (45 y 40), Roy Campanella (41), Todd Hundley (41) y Mike Piazza (40 y 40). Bench, Campanella y Piazza son miembros del Salón de la Fama.

En crecimiento

"No creo que me esté esforzando más o haciendo más de lo que lo haya hecho en el pasado", dijo Raleigh. "Tal vez un poco más centrado en las cosas correctas, y no tratando constantemente de modificar o cambiar algo que he estado en el pasado. Entonces, creo que esa ha sido la parte más importante del éxito, y solo trato de mantener eso consistente y estable".

"Es bastante asombroso", dijo Wilson, quien fue más directo y puso en perspectiva lo que Raleigh ha logrado durante los primeros cuatro meses de la temporada con el equipo. Los grandes números de Raleigh son parte de una oleada ofensiva para los receptores de la MLB: Will Smith, Hunter Goodman, Logan O'Hoppe, Shea Langeliers, el mexicano Alejandro Kirk, Salvador Pérez y William Contreras se encuentran entre aproximadamente una docena en la posición que se mantienen más que firmes en el plato.

El mexicano Kirk es otro que tiene gran poder

El veterano receptor de los Chicago Cubs, Carson Kelly, está en camino de tener su mejor temporada ofensiva en las Mayores a los 31 años, bateando .272 con 13 jonrones y 36 carreras impulsadas. Ha estado en la Gran Carpa durante 10 años y dijo que el equilibrio entre la ofensiva y la defensa es difícil para los jugadores jóvenes.

"Es casi como si estuvieras bebiendo de una manguera contra incendios con la cantidad de información que tienes", dijo Kelly. "Y creo que, a medida que ves a los receptores, a medida que pasan los años, te vuelves más inteligente". "Te vuelves más inteligente en tus rutinas. Y puedes concentrarte en los pequeños detalles", continuó. "Cuando te llaman cuando eres joven, suceden muchas cosas. Y a medida que pasan los años y los días, te sientes más cómodo. 'Está bien, sé esto, sé aquello, ¿cómo canalizo esto realmente en un par de puntos?'. Creo que eso es, ya sabes, cuando ves a los receptores despegar".

Evolución

También están algunos ajustes que están ayudando a los receptores a mantenerse frescos y con un aumento de la producción ofensiva de los receptores, como la postura defensiva de una rodilla hacia abajo que ha sido adoptada por casi todos los caretas de la MLB en los últimos cinco años.

El argumento de la postura es útil por razones defensivas, incluido el encuadre de lanzamientos en las esquinas. Pero también existe el beneficio adicional de que es un poco más fácil para las rodillas que ponerse en cuclillas un par de cientos de veces por juego.

Will Smith también es pieza clave para los Dodgers

"Cien por ciento", dijo Hunter Goodman, el receptor principal de los Rockies que batea .279 con 20 jonrones. "Piensas en el día en que todo el mundo estaba en cuclillas... Estar en cuclillas durante tanto tiempo puede ser difícil para tus piernas. Ponerse de rodillas les da a tus piernas un poco de descanso seguro".

Las tendencias estadísticas sugieren que tiene razón. Los receptores han representado el 12.2 por ciento de todos los jonrones de la MLB esta temporada, haciendo un lento ascenso desde el 10 por ciento en 2018. Raleigh ha sido el mejor del grupo y los fanáticos, junto con sus compañeros receptores, lo están notando en la presente campaña, donde se destaca por encima del resto.

Fuente: Tribuna del Yaqui